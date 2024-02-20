-52℃ на термометрі: Китай бореться з рекордним холодом за останні 60 років (відео)

Минулої неділі термометра в регіоні Сіньцзян опустилася до найнижчої позначки 64 роки. За даними журналістів, тисячі птахів примерзли до озера.

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Після Місячного Нового року в західному регіоні Китаю Сіньцзяні настало похолодання, яке побило 64-річний рекорд: температура знизилася до -52,3 градуса за Цельсієм. Про це повідомляє Reuters.

Деякі інші регіони Китаю теж потерпають від сильних морозів. Жителі країни повертаються після тижневих відпусток, під час яких відзначалося головне свято року в Китаї. Ще перед його початком через хуртовини та град деякі мандрівники застрявали в поїздах та автомобілях на дорогах.

Державні ЗМІ повідомили, що недільний показник у селищі Туерхун (у повіті Фуюнь) був найнижчим, відколи в Сіньцзяні почали реєструвати температурні рекорди. Стовпчик термометра опустився нижче -51,5°C, позначки, встановленої 21 січня 1960 року.

Повідомляють, що на водоймах до льоду примерзли "тисячі птахів".

Загиблі птахи

Ця цифра все ж нижча за найнижчу температуру в країні — -53°C, яку встановили в місті Мохе, у північно-східній провінції Хейлунцзян 22 січня 2023 року.

За даними місцевих ЗМІ, після кількох днів снігопаду в районі Алтай занесло 853 км автомобільних доріг. 86 рятувальникам за допомогою 47 транспортних засобів довелося вночі розчищати сніг.

За даними міністерства транспорту, у регіонах Внутрішня Монголія і Сіньцзян, а також у провінціях Ляонін, Цзілінь і Хейлунцзян закрили 43 ділянки доріг і 623 пункти, на яких стягують плату за проїзд.

За повідомленням Global Times, китайські метеорологи оголосили попередження про заморозки до другого рівня.

Нагадаємо, що поточного тижня в Україні очікується мокрий сніг і потепління до +15.

Також повідомлялося, що канадка розповіла про астрономічні ціни на продукти в Арктиці. Банка Nutella продається за 48 доларів.