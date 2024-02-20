Мокрий сніг та потепління до +15: якою буде погода в Україні цього тижня (фото, відео)
Синоптики зазначають, що в Україну насувається суттєве потепління. Незабаром у багатьох районах спостерігатимуться відлига і сонячна погода.
У вівторок, 20 лютого, і наступні дві доби, 21 і 22 лютого, у більшості північних областей України пройдуть невеликий мокрий сніг і дощ. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вітер очікується південний і південно-західний, 5-12 м/с.
Температура вдень у вівторок, 20 лютого, від 2° морозу до 3° тепла, на півдні країни до плюс 6°. У західних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.
Крім того, як повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко, 20 лютого атмосферний фронт циклону Talisa із північного заходу підбереться ближче до України, тому очікуються опади на заході, півночі та подекуди в центральній частині України.
За даними метеорологині, температура повітря 20 лютого найвищою очікується у західних областях — +7…+12°, а найнижчою вона буде на сході — протягом дня -3…+1°.
"У Києві сьогодні вітряно, набіжить хмарність, передбачаються мокрий сніг та дощ, вдень +1…+3°", — додала Діденко.
Погода до кінця тижня
Протягом тижня, за даними синоптикині, в Україні переважатиме волога, з опадами, погода.
"Проте теплішатиме і вже впродовж 23-26 лютого стовпчики термометрів досягнуть +10-15°", — зазначила Диденко.
Укргідрометцентр прогнозує 21-22 лютого вночі від 3° тепла до 4° морозу, вдень 2-8° тепла, у четвер, 23 лютого, на південному заході країни до 11°. Водночас в Україну насувається суттєве потепління, і вже наступного тижня у багатьох районах спостерігатимуться відлига і сонячна погода.
Але, як засвідчує Наталка Діденко, важко сказати, що краще — ясно та холодно чи хмарно і тепло.
"І за сонцем скучили, і тепла хочеться. Все ж гадаю, що незабаром вже той час, коли матимемо і сонце, і тепло)) Хіба весна колись була інакшою?) Тепла і сонця вистачить усім", — стверджує синоптикиня.Важливо
Нагадаємо, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів, що в лютому малоймовірні сильні морози, проте іноді температура повітря помітно опускатиметься.