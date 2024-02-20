Мокрый снег и потепление до +15: какой будет погода в Украине на этой неделе (фото, видео)
Синоптики отмечают, что в Украину надвигается существенное потепление. Вскоре во многих районах будут наблюдаться оттепель и солнечная погода.
Во вторник, 20 февраля, и следующие двое суток, 21 и 22 февраля, в большинстве северных областей Украины пройдут небольшой мокрый снег и дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Ветер ожидается южный и юго-западный, 5-12 м/с.
Температура днем во вторник, 20 февраля, от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны до плюс 6°. В западных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла.
Кроме того, как сообщила народный синоптик Наталья Диденко, 20 февраля атмосферный фронт циклона Talisa с северо-запада подберется ближе к Украине, поэтому ожидаются осадки на западе, севере и местами в центральной части Украины.
По данным метеоролога, температура воздуха 20 февраля самой высокой ожидается в западных областях — +7...+12°, а самой низкой она будет на востоке — в течение дня -3...+1°.
"В Киеве сегодня ветрено, набежит облачность, предполагаются мокрый снег и дождь, днем +1...+3°", — добавила Диденко.
Погода до конца недели
В течение недели, по данным синоптика, в Украине будет преобладать влажная, с осадками, погода.
"Однако будет теплеть и уже в течение 23-26 февраля столбики термометров достигнут +10-15°", — отметила Дыденко.
Укргидрометцентр прогнозирует 21-22 февраля ночью от 3° тепла до 4° мороза, днем 2-8° тепла, в четверг, 23 февраля, на юго-западе страны до 11°. В то же время в Украину надвигается существенное потепление, и уже на следующей неделе во многих районах будут наблюдаться оттепель и солнечная погода.
Но, как свидетельствует Наталья Диденко, трудно сказать, что лучше — ясно и холодно или облачно и тепло.
"И по солнцу соскучились, и тепла хочется. Все же думаю, что скоро уже то время, когда будем иметь и солнце, и тепло)) Разве весна когда-то была другой?) Тепла и солнца хватит всем", — утверждает синоптик.Важно
Напомним, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что в феврале маловероятны сильные морозы, однако иногда температура воздуха будет заметно опускаться.