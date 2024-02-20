Мокрый снег и потепление до +15: какой будет погода в Украине на этой неделе (фото, видео)

Синоптики отмечают, что в Украину надвигается существенное потепление. Вскоре во многих районах будут наблюдаться оттепель и солнечная погода.

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Во вторник, 20 февраля, и следующие двое суток, 21 и 22 февраля, в большинстве северных областей Украины пройдут небольшой мокрый снег и дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер ожидается южный и юго-западный, 5-12 м/с.

Температура днем во вторник, 20 февраля, от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны до плюс 6°. В западных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

Кроме того, как сообщила народный синоптик Наталья Диденко, 20 февраля атмосферный фронт циклона Talisa с северо-запада подберется ближе к Украине, поэтому ожидаются осадки на западе, севере и местами в центральной части Украины.

Фото: Facebook

По данным метеоролога, температура воздуха 20 февраля самой высокой ожидается в западных областях — +7...+12°, а самой низкой она будет на востоке — в течение дня -3...+1°.

"В Киеве сегодня ветрено, набежит облачность, предполагаются мокрый снег и дождь, днем +1...+3°", — добавила Диденко.

Погода до конца недели

В течение недели, по данным синоптика, в Украине будет преобладать влажная, с осадками, погода.

"Однако будет теплеть и уже в течение 23-26 февраля столбики термометров достигнут +10-15°", — отметила Дыденко.

Укргидрометцентр прогнозирует 21-22 февраля ночью от 3° тепла до 4° мороза, днем 2-8° тепла, в четверг, 23 февраля, на юго-западе страны до 11°. В то же время в Украину надвигается существенное потепление, и уже на следующей неделе во многих районах будут наблюдаться оттепель и солнечная погода.

Карта погоды на 21 февраля Карта погоды на 22 февраля Карта погоды на 23 февраля Карта погоды на 24 февраля

Но, как свидетельствует Наталья Диденко, трудно сказать, что лучше — ясно и холодно или облачно и тепло.

"И по солнцу соскучились, и тепла хочется. Все же думаю, что скоро уже то время, когда будем иметь и солнце, и тепло)) Разве весна когда-то была другой?) Тепла и солнца хватит всем", — утверждает синоптик.

Важно

В Украину возвращается мороз: где будет холоднее всего

Напомним, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что в феврале маловероятны сильные морозы, однако иногда температура воздуха будет заметно опускаться.