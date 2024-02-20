-52℃ на термометре: Китай борется с рекордным холодом за последние 60 лет (видео)

В прошлое воскресенье термометра в регионе Синьцзян опустилась до самой низкой отметки 64 года. По данным журналистов, тысячи птиц примерзли к озеру.

Related video

После Лунного Нового года в западном регионе Китая Синьцзяне наступило похолодание, побившее 64-летний рекорд: температура снизилась до -52,3 градуса по Цельсию. Об этом сообщает Reuters.

Некоторые другие регионы Китая тоже страдают от сильных морозов. Жители страны возвращаются после недельных отпусков, во время которых отмечался главный праздник года в Китае. Еще перед его началом из-за метели и града некоторые путешественники застревали в поездах и автомобилях на дорогах.

Государственные СМИ сообщили, что воскресный показатель в поселке Туэрхун (в уезде Фуюнь) был самым низким, с тех пор как в Синьцзяне начали регистрировать температурные рекорды. Столбик термометра опустился ниже -51,5°C, отметки, установленной 21 января 1960 года.

Сообщается, что на водоемах ко льду примерзли "тысячи птиц".

Погибшие птицы

Эта цифра все же ниже самой низкой температуры по стране — -53°C, которую установили в городе Мохэ, в северо-восточной провинции Хэйлунцзян 22 января 2023 года.

По данным местных СМИ, после нескольких дней снегопада в районе Алтай занесло 853 км автомобильных дорог. 86 спасателям с помощью 47 транспортных средств пришлось ночью расчищать снег.

По данным министерства транспорта, в регионах Внутренняя Монголия и Синьцзян, а также в провинциях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян закрыли 43 участка дорог и 623 пункта, на которых взимают плату за проезд.

По сообщению Global Times, китайские метеорологи объявили предупреждение о заморозках до второго уровня.

Напомним, что на текущей неделе в Украине ожидается мокрый снег и потепление до +15.

Также сообщалось, что канадка рассказала об астрономических ценах на продукты в Арктике. Банка Nutella продается за 48 долларов.