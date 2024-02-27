"Дождей не видно": в Украину пришла весна с потеплением до +17 (карта)

В течение 28 февраля средняя дневная температура составит от +7 до +12 градусов. Более теплая погода ожидается в западных регионах, где воздух прогреется до +17.

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В среду, 28 января, повсеместно в Украине ожидается сухая погода и много солнца. В столице также осадков не предвидится, а днем ожидается около +10 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"Зима кряхтит и жалуется на веселую молодежь-весну, которой уже не сидится спокойно... Куда тут уже старушке соревноваться? Разве, что ночью рассердится от бессонницы и замахнется хилой рукой морозами", — пишет Диденко.

По ее словам, небольшие морозы ожидаются лишь в восточных областях Украины, где более ощутимо влияние безоблачного антициклона.

В то же время в течение дня 28-го февраля температура воздуха составит +7...+12 градусов, на западе — +10...+17 градусов, а на востоке — +4...+7 градусов. Ветер в среду будет юго-восточный, умеренный.

В Украине ожидается много солнца

Кроме того, как отмечает синоптик, в среду, 28 февраля, повсюду в Украине ожидается сухая погода антициклонального характера и много солнца.

"В дальнейшем в Украине сухая погода будет продолжаться. Дождей совсем не видно. Температура воздуха где-то такая и будет — теплее на западе, холоднее на востоке, в целом в пределах +7...+12 градусов", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве 28 февраля

В Киеве 28-го февраля, по словам Диденко, осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, умеренный. Ближайшей ночью ожидается 0...+2 градуса, на окраинах — до -1, завтра днем будет около +10 градусов.

Напомним, ранее кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что на этой неделе, с 26 февраля по 1 марта, начнется настоящая весна — температура по всей стране ожидается выше нормы, особенно в западных и южных регионах.