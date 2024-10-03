В Украину возвращается лето: прогноз погоды на пятницу и выходные

Впрочем, повезет не всем регионам, констатируют в Укргидрометцентре. В некоторых областях будут идти дожди, а дневная температура составит всего 15 градусов с отметкой "+".

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В пятницу, 4 октября, на востоке и юге страны будет царить лето. Там, как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, температура воздуха достигнет +25 градусов.

Впрочем, умеренные дожди могут частично накрыть запад страны, а также Черниговскую и Житомирскую области. На западе днем будет до +16 градусов, ночью — до +10 градусов.

В субботу, 5 октября, осадки ожидаются почти на всей территории Украины, кроме юга и востока. В Черкасской и Кировоградской областях прогнозируются грозы.

На востоке страны прогнозируется до +27 градусов, на западе — до +17.

В воскресенье, 6 октября, кратковременные дожди возможны на всей территории Украины, кроме востока.

В центральных областях возможны грозы. На востоке и юге синоптики обещают до +27, на западе температура будет холоднее — от +11 до +17.

Как предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре, 4–6 октября в Киеве и области (кроме Тетерева, Чернобыля, 6 октября и Фастова) будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. При наличии источников возгорания (открытого огня) погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, отметили синоптики.

Напомним, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко 13 сентября предупреждала, что т.н. "бабьего лета" в Украине может и не быть.

Ранее в Гидрометцентре отметили, что в октябре средняя температура воздуха предполагается в пределах 7–13 градусов тепла, то есть на 1–1,5° выше нормы.