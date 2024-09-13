Бабьего лета в Украине может не быть: метеоролог назвала причины

Бабье лето может быть не каждый год. Оно приходит тогда, когда осенью после снижения температуры наблюдается несколько дней теплой погоды, рассказала начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

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Сейчас в Украине наблюдаются теплая погода, температура воздуха поднимается до +28-32 градусов. О том, ожидать ли в этом году бабье лето, рассказала в комментарии "Обозревателю" начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Она отметила, что в классической метеорологии бабье лето — это когда заканчивается лето, наблюдается существенное похолодание. В частности, температура воздуха в это время может опускаться до 0 градусов или слабых минусов. Тогда как после этого наблюдается несколько дней теплой погоды, это и называется бабьим летом.

"Но у нас до сих пор продолжается метеорологическое лето. Причем, бабье лето бывает не каждый год. Все зависит от того, как пойдут процессы", — сказала Татьяна Адаменко.

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В сентябре ожидается похолодание: метеоролог назвала вероятную дату

Метеоролог отметила, что в течение ближайшей недели на территории Украины температура воздуха будет достигать 25-28 градусов, однако на западе будет прохладнее — до 15-20 градусов тепла из-за облачности. На востоке же температура днем будет повышаться до 32 градусов.

"Все зависит от облачности. Будет облачность — будет +30 градусов, будет солнце — тогда +32 градуса", — добавила Адаменко.

Напомним, вечером 12 сентября во время непогоды сгорел дом в Киевской области. Так в здание попала молния.

Начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны Адаменко рассказала, что в Украине будет наблюдаться теплая погода до конца сентября. По ее словам, похолодание возможно после 20 сентября, в частности, 23-25 числа.