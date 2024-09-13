Бабьего лета в Украине может не быть: метеоролог назвала причины
Бабье лето может быть не каждый год. Оно приходит тогда, когда осенью после снижения температуры наблюдается несколько дней теплой погоды, рассказала начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.
Сейчас в Украине наблюдаются теплая погода, температура воздуха поднимается до +28-32 градусов. О том, ожидать ли в этом году бабье лето, рассказала в комментарии "Обозревателю" начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.
Она отметила, что в классической метеорологии бабье лето — это когда заканчивается лето, наблюдается существенное похолодание. В частности, температура воздуха в это время может опускаться до 0 градусов или слабых минусов. Тогда как после этого наблюдается несколько дней теплой погоды, это и называется бабьим летом.
"Но у нас до сих пор продолжается метеорологическое лето. Причем, бабье лето бывает не каждый год. Все зависит от того, как пойдут процессы", — сказала Татьяна Адаменко.
Метеоролог отметила, что в течение ближайшей недели на территории Украины температура воздуха будет достигать 25-28 градусов, однако на западе будет прохладнее — до 15-20 градусов тепла из-за облачности. На востоке же температура днем будет повышаться до 32 градусов.
"Все зависит от облачности. Будет облачность — будет +30 градусов, будет солнце — тогда +32 градуса", — добавила Адаменко.
Напомним, вечером 12 сентября во время непогоды сгорел дом в Киевской области. Так в здание попала молния.
Начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны Адаменко рассказала, что в Украине будет наблюдаться теплая погода до конца сентября. По ее словам, похолодание возможно после 20 сентября, в частности, 23-25 числа.