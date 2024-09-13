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Україна

Бабиного літа в Україні може не бути: метеорологиня назвала причини

Зображення теплої погоди
Фото: Скриншот видео | Ілюстративне фото теплої осені

Бабиного літа може не бути щороку. Воно приходить тоді, коли восени після зниження температури спостерігається декілька днів теплої погоди, розповіла начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

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Наразі в Україні спостерігаються тепла погода, температура повітря підіймається до +28-32 градусів. Про те, чи очікувати цього року бабиного літа, розповіла у коментарі "Обозревателю" начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко.

Вона зауважила, що в класичній метеорології бабине літо — це коли спостерігається суттєве осіннє похолодання, після якого настають декілька днів теплої погоди.

"Але у нас досі триває метеорологічне літо. Причому бабине літо буває не щороку. Все залежить від того, як підуть процеси", — сказала Тетяна Адаменко.

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Метеорологиня зазначила, що протягом найближчого тижня на території України температура повітря сягатиме 25-28 градусів, проте на заході буде прохолодніше — до 15-20 градусів тепла через хмарність. На сході ж температура вдень підвищуватиметься до 32 градусів.

"Усе залежить від хмарності. Буде хмарність — буде +30 градусів, буде сонце — тоді +32 градуси", — додала Адаменко.

Нагадаємо, ввечері 12 вересня під час негоди згорів будинок у Київській області. Так, в будівлю влучила блискавка.

Начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяни Адаменко розповіла, що в Україні спостерігатиметься тепла погода до кінця вересня. За її словами, похолодання можливе після 20 вересня, зокрема 23-25 числа.