Під Києвом блискавка влучила у будинок: вогонь вщент знищив дім, — соцмережі (відео)

Внаслідок стихійного лиха сталася пожежа в одному з будинків у Глевасі. Про постраждалих наразі невідомо. Синоптики поперджали про погіршення погодних умов в області.

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У четвер, 12 вересня, блискавка вдарила в будинок у Київській області. Він згорів дотла. Подія трапилася у селищі Глеваха Фастівського району. Відео пожежі опублікували в соцмережах.

На кадрах видно, як вогонь охоплює весь будинок і він згоряє буквально за лічені хвилини. Чи є постраждалі внаслідок пожежі наразі не відомо.

У ДСНС подію поки не коментували.

Раніше Київська обласна військова адміністрація попереджала про погіршення погодних умов в області. До кінця доби прогнозують грози та оголошений жовтий рівень небезпечності.

За даними Укргідрометцентру, негода лютує у північних, центральних та більшості південних областей.

Синоптикиня Наталка Діденко писала, що 12 вересня погода України перебуватиме під впливом циклону Annet. За її прогнозом, майже у всіх регіонах пройдуть дощі, а подекуди навіть із грозами.

Нагадаємо, 10 вересня ДСНС повідомила про масштабну пожежу у Київській області. Неподалік населеного пункту Мар'янівка Вишгородського району зайнялася суха трава. Через погодні умови вогонь швидко поширився на сотні метрів — могли згоріти житлові будинки. До ліквідації пожежі залучили рятувальників із трьох областей.

Раніше пожежа вирувала у Чорнобильській зоні відчуження. Влада Київської області рекомендували населенню обмежити перебування на вулиці.