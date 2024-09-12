Під Києвом блискавка влучила у будинок: вогонь вщент знищив дім, — соцмережі (відео)
Внаслідок стихійного лиха сталася пожежа в одному з будинків у Глевасі. Про постраждалих наразі невідомо. Синоптики поперджали про погіршення погодних умов в області.
У четвер, 12 вересня, блискавка вдарила в будинок у Київській області. Він згорів дотла. Подія трапилася у селищі Глеваха Фастівського району. Відео пожежі опублікували в соцмережах.
На кадрах видно, як вогонь охоплює весь будинок і він згоряє буквально за лічені хвилини. Чи є постраждалі внаслідок пожежі наразі не відомо.
У ДСНС подію поки не коментували.
Раніше Київська обласна військова адміністрація попереджала про погіршення погодних умов в області. До кінця доби прогнозують грози та оголошений жовтий рівень небезпечності.
За даними Укргідрометцентру, негода лютує у північних, центральних та більшості південних областей.
Синоптикиня Наталка Діденко писала, що 12 вересня погода України перебуватиме під впливом циклону Annet. За її прогнозом, майже у всіх регіонах пройдуть дощі, а подекуди навіть із грозами.
Нагадаємо, 10 вересня ДСНС повідомила про масштабну пожежу у Київській області. Неподалік населеного пункту Мар'янівка Вишгородського району зайнялася суха трава. Через погодні умови вогонь швидко поширився на сотні метрів — могли згоріти житлові будинки. До ліквідації пожежі залучили рятувальників із трьох областей.
Раніше пожежа вирувала у Чорнобильській зоні відчуження. Влада Київської області рекомендували населенню обмежити перебування на вулиці.