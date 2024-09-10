Під Києвом ДСНС врятувала ціле село від масштабної пожежі (фото, відео)

Рятувальники з тьох областей ліквідовували пожежу на площі 2,8 га поблизу Мар'янівки Вишгородського району. Вогонь наближався до приватних будинків, школи та місцевої ферми.

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У Київській області сталася масштабна пожежа. Поблизу села Мар'янівка у Вишгородському районі загорілася суха рослинність на відкритій території. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у вівторок, 10 вересня.

Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширився на сотні метрів, охопивши поля, чагарники та городи. Під загрозою опинилися приватні житлові будинки, ферма з тваринами та місцева школа.

До ліквідації пожежі були залучені рятувальники з трьох областей. Вогонь загасили на площі 2,8 га.

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