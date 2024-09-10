Под Киевом ГСЧС спасла целое село от масштабного пожара (фото, видео)

Спасатели из тьох областей ликвидировали пожар на площади 2,8 га вблизи Марьяновки Вышгородского района. Огонь приближался к частным домам, школе и местной ферме.

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В Киевской области произошел масштабный пожар. Вблизи села Марьяновка в Вышгородском районе загорелась сухая растительность на открытой территории. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во вторник, 10 сентября.

Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился на сотни метров, охватив поля, кустарники и огороды. Под угрозой оказались частные жилые дома, ферма с животными и местная школа.

К ликвидации пожара были привлечены спасатели из трех областей. Огонь потушили на площади 2,8 га.

Напомним, 3 сентября в Чернобыльской зоне горела лесная подстилка на площади около 20 гектаров. Из-за пожара жителям Киевской области рекомендовали не находиться длительное время на улице и закрывать окна.

7 сентября Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило о замедлении движения загрязнения воды в реке Десна в направлении Киева. На участке перед Черниговом поверхностные воды насыщают кислородом. На территории Черниговской и Сумской областей собрали по 12 тонн погибшей рыбы.

9 сентября директор Института гидробиологии НАН Украины Сергей Афанасьев заявил, что по самому пессимистическому прогнозу загрязнение воды достигнет Киева через 5-7 дней. По его словам, угрозы качеству питьевой воды нет.