В Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный пожар: на Киевщине замеряют радиационный фон

Из-за пожара в зоне отчуждения, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе, может наблюдаться задымление воздуха. Киевская ОГА просит жителей региона закрывать окна и не находиться на улице длительное время.

Related video

В Чернобыльской зоне отчуждения наблюдается горение лесной подстилки на площади ориентировочно в 20 га и поэтому на Киевщине может быть ухудшение качества воздуха. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Отмечается, что для предотвращения распространения огня привлечены спасательные подразделения и техника ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, которые принимают необходимые меры для локализации и дальнейшей ликвидации пожара.

Проводятся замеры радиационного фона и сейчас, как подчеркивается, он в пределах нормы. КОВА совместно со всеми ответственными службами держит ситуацию на контроле.

Из-за пожара, который возник в зоне отчуждения, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе, может наблюдаться задымление воздуха. Поэтому областная власть рекомендует не находиться длительное время на улице и закрывать окна.

Напомним, работники ГУ ГСЧС Тернопольской области четыре часа боролись с огнем, который вспыхнул после воздушной атаки ВС РФ на промышленный объект в ночь на 20 августа. Чтобы укротить пламя, пришлось привлечь 90 спасателей, 21 специальную машину и два пожарных поезда.

После этого в регионе фиксировалось превышение содержания хлора в воздухе от 4 до 10 раз.

Граждан призвали не выходить из дома без крайней необходимости, максимально ограничить пребывание детей на улице и закрыть окна в помещениях. Все продукты, которые принесены с улицы, также советовали тщательно мыть.