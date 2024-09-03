У Чорнобильській зоні спалахнула масштабна пожежа: на Київщині заміряють радіаційний фон

Через пожежу у зоні відчуження, а також у зв'язку із тлінням торфовищ в Броварському районі, може спостерігатися задимлення повітря. Київська ОВА просить мешканців регіону зачиняти вікна та не перебувати надворі тривалий час.

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У Чорнобильській зоні відчуження спостерігається горіння лісової підстилки на площі орієнтовно у 20 га й через це на Київщині може бути погіршення якості повітря. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Наголошується, що для запобігання розповсюдженню вогню залучені рятувальні підрозділи та техніка ГУ ДСНС України у Київській області, які вживають необхідні заходи для локалізації та подальшої ліквідації пожежі.

Проводяться заміри радіаційного фону й наразі, як підкреслюється, він в межах норми. КОВА спільно з усіма відповідальними службами тримає ситуацію на контролі.

Через пожежу, яка виникла у зоні відчуження, а також у зв'язку із тлінням торфовищ в Броварському районі, може спостерігатися задимлення повітря. Через це обласна влада рекомендує не перебувати тривалий час надворі та зачиняти вікна.

Нагадаємо, працівники ГУ ДСНС Тернопільської області чотири години долали вогонь, який спалахнув після повітряної атаки ЗС РФ на промисловий об'єкт в ніч на 20 серпня. Щоб приборкати полум'я, довелось залучити 90 рятувальників, 21 спеціальну машину та два пожежні поїзди.

Після цього в регіоні фіксувалося перевищення вмісту хлору в повітрі від 4 до 10 разів.

Громадян закликали не виходити з дому без нагальної потреби, максимально обмежити перебування дітей на вулиці та закрити вікна в приміщеннях. Усі продукти, які принесені з вулиці, також радили ретельно мити.