Від 4 до 10 разів: у Тернопільській області після атаки ЗС РФ перевищено рівень хлору в повітрі

За словами директорки обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксани Чайчук, населенню потрібно дослухатися до рекомендацій фахівців і без потреби не виходити з дому.

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У Тернопільській області після атаки ЗС РФ фіксується перевищення вмісту хлору в повітрi від 4 до 10 разів. Про це заявила генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук під час брифінгу в обласній військовій адміністрації.

Причиною перевищення вмісту хлору в повітрі є пожежа на промисловому об'єкті, яка сталася після російського обстрілу в ніч на 20 серпня. Спочатку це було не можна виявити, адже речовина перебувала занадто високо під час первинних перевірок, але за кілька годин ситуація змінилася.

"За норми 0,1 міліграм на метр кубічний є перевищення 0,4 до 1,01. Від 4 до 10 разів в атмосферному повітрі. Для того, щоб зберегти здоров'я населення, ми даємо рекомендації, до яких бажано було б дослухатися. Насамперед — це обмежити тривале перебування на свіжому повітрі. Бажано перебувати зараз у закритому приміщенні. Обмежити доступ атмосферного повітря в закриті приміщення. Якщо є можливість застосовувати рекуператор", — заявила Оксана Чайчук.

Вікна та двері можна завісити вологими простирадлами, щоб хлор, якого багато в повітрі, не потрапив у приміщення завдяки волозі. На водних об'єктах також не бажано перебувати доти, доки не стабілізується ситуація.

Нагадаємо, 20 серпня повідомлялося, що в Тернопільській області загорівся промисловий об'єкт після атаки ЗС РФ. Пожежникам довелося вдягати спеціальні захисні костюми, щоб наблизитися до джерела займання, свідчать фото ДСНС регіону. Місцева влада також оприлюднила перші результати аналізів повітря.