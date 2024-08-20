От 4 до 10 раз: в Тернопольской области после атаки ВС РФ превышен уровень хлора в воздухе

По словам директора областного центра контроля и профилактики болезней Оксаны Чайчук, населению нужно прислушаться к рекомендациям специалистов и без потребности не выходить из дома.

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В Тернопольской области после атаки ВС РФ фиксируется превышение содержания хлора в воздуха от 4 до 10 раз. Об этом заявила генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины" Оксана Чайчук во время брифинга в областной военной администрации.

Причиной превышения содержания хлора в воздухе является пожар на промышленном объекте, который произошел после российского обстрела в ночь на 20 августа. Изначально это было нельзя выявить, ведь вещество находилось слишком высоко при первичных проверках, но спустя несколько часов ситуация изменилась.

"При нормах 0,1 миллиграмм на метр кубический есть превышение 0,4 до 1,01. От 4 до 10 раз в атмосферном воздухе. Для того, чтобы сохранить здоровье населения, мы даем рекомендации, к которым желательно было бы прислушаться. В первую очередь — это ограничить длительное пребывание на свежем воздухе. Желательно находиться сейчас в закрытом помещении. Ограничить доступ атмосферного воздуха в закрытые помещения. Если есть возможность применять рекуператор", — заявила Оксана Чайчук.

Окна и двери можно завесить влажными простынями, чтобы хлор, которого много в воздухе, не попал в помещение благодаря влаге. На водных объектах также не желательно находиться до тех пор, пока не стабилизируется ситуация.

Напомним, 20 августа сообщалось, что в Тернопольской области загорелся промышленный объект после атаки ВС РФ. Пожарным пришлось надевать специальные защитные костюмы, чтобы приблизиться к источнику горения, свидетельствуют фото ГСЧС региона. Местные власти также обнародовали первые результаты анализов воздуха.