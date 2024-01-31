В Киевской области "возникли" сразу четыре новых города: что известно

Бывший городской голова Ирпеня Владимир Карплюк выразил надежду, что процесс получения статуса города положительно повлияет на возможности громад в поиске городов-побратимов странах Европейского Союза и в США.

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С сегодняшнего дня Белогородка, Гостомель, Бородянка и Коцюбинское в Киевской области стали городами. Владимир Карплюк, бывший городской голова Ирпеня, сообщил подробности в Facebook.

Он отметил, что в Украине вступил в силу закон № 3285-IX. Нормы предусматривают десоветизацию административно-территориального устройства Украины.

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Город отныне — населенный пункт с количеством жителей не менее 10 тыс. человек и многоэтажной застройкой. Населенный пункт с населением более 5 тысяч человек и усадебной застройкой — поселок. Село — населенный пункт с усадебной застройкой и населением менее 5 тыс. человек.

Он поздравил жителей Белогородской, Гостомельской, Бородянской и Коцюбинской громады с получением статуса города. Это соседние громады с Ирпенем, и они подпадают под статус города.

В сообщении он указал, что в Коцюбинской общине проживают 18000 населения, в Бородянской — 26000, а в Белогородской — 27000 человек. Наиболее населенная Гостомельская община, в которой проживает 30500 человек.

Бывший мэр Ирпеня выразил надежду, что процесс получения статуса города положительно повлияет на восстановление и развитие общин Киевской области и в целом Украины. В частности, это расширит возможности общин в поиске городов-побратимов странах Европейского Союза и в США.

Десоветизация в Украине и новый закон

Украинский парламент принял законопроект под названием "Закон о десоветизации". Этот документ содержит ряд важных изменений, одно из которых связано с отказом от использования термина "поселок городского типа" на территории страны.

Его нормы предусматривают, что населенные пункты с плотной застройкой и населением более 10 тысяч жителей будут признаны городами. В то же время города, которые на момент вступления закона в силу не соответствуют этому определению, не будут понижены в своем текущем статусе.

Напомним, в марте 2022 года столица Франции предоставила Киеву статус "почетного гражданина". По словам мэра Парижа Анны Идальго, такой статус городской совет французской столицы предоставил впервые.