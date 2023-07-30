Десоветизация в действии: Рада "ликвидировала" все поселки городского типа в Украине

Населенные пункты с плотной застройкой и населением свыше 10 тысяч человек будут признаны городами. Остальные останутся в статусе сел или поселков.

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Верховная Рада Украины приняла законопроект, который получил название "Закон о десоветизации", после одобрения в ходе голосования. Этот документ включает в себя ряд важных изменений, одно из которых связано с отказом от использования термина "поселок городского типа" на территории страны. Об этом сообщается в карте законопроекта на портале ВР.

Согласно принятому законопроекту, поддержанному 262 народными депутатами, вся населенная пунктация с плотной застройкой и населением более 10 000 жителей будет признана городами. При этом города, которые на момент вступления закона в силу не соответствуют данному определению, не будут понижены в своем текущем статусе.

Согласно утвержденному законопроекту, населенные пункты, в которых преобладает усадебная застройка и которые имеют численность населения более 5 000 жителей, будут классифицироваться как поселки. В то время как все населенные пункты с пгт (поселок городского типа) статусом после начала действия данного закона будут переименованы и считаться просто поселками.

До начала российского вторжения в Украине насчитывалось 885 поселков городского типа.

Еще одним нововведением этого законопроекта является введение понятия "поселение". Поселение определяется как компактное место жительства, находящееся за пределами территории населенного пункта. Это понятие вводится с целью учета и классификации таких компактных образований, которые ранее не имели четкой категории в системе административного деления.

Напомним, что Верховная Рада 28 июля проголосовала за проект закона, который упрощает ввоз в Украину антидронових ружей и высокотехнологичных тепловизоров.