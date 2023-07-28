ВСУ получат больше антидроновых ружей и тепловизоров: Рада приняла законопроект

На границе больше не придется платить пошлину за ввоз таких товаров. Инициативу поддержали 294 нардепа.

Related video

Верховная Рада 28 июля проголосовала за проект закона, который упрощает ввоз в Украину антидронових ружей и высокотехнологичных тепловизоров. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Речь идет о законопроекте номер 9468 "О внесении изменений Таможенный кодекс Украины относительно особенностей ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны". Его поддержали 294 народных депутата. Красную кнопку не нажал ни один парламентарий. Также парламентарии проголосовали за то, чтобы эти законы безотлагательно были подписаны спикером. Таким образом антидроновые ружья в Украину теперь можно будет ввозить, не платя госпошлину на границе.

Железняк также рассказал о том, как зародился это законопроект. По словам парламентария, несколько недель назад ему позвонил его коллега Роман Костенко, который выполняет боевые задачи на фронте. Он рассказал, что существует проблема с ввозом в Украину оптики и тепловизоров для военных, так как отечественное законодательство начали синхронизировать с законодательством Евросоюза. Кроме того с похожей проблемой столкнулись те люди, которые занимались поставками в Украину антидроновых ружей. Поэтому Железняк и группа депутатов 25 июля подали в парламент соответсвующий проект закона, который бы упростил ввоз этой техники из-за границы для военных.

Напомним, 15 марта стало известно, что в Украине cоздали новые антидроновые ружья для ВСУ. Один такой комплекс подавляет коптеры и разведывательные беспилотники в пределах 6 км и повышает выживаемость бойцов на 70%.

В свою очередь военнослужащий и специалист по радиотехнологиям Сергей Флэш рассказал об опасности антидроновых ружей для здоровья солдат. Он обратил внимание, что частоты, на которых работают такие устройства, могут влиять на организм, особенно на мозг, если слишком часто ими пользоваться.