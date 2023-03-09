Антидроновые ружья опасны для солдат: эксперт рассказал, почему (видео)

Сброшенная с БПЛА вражеская граната, безусловно, опаснее, однако воздействие радиоволн на военных может проявиться спустя несколько лет.

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Так называемые антидроновые ружья, которые подавляют беспилотные летательные аппараты, могут навредить здоровью людей, в том числе операторов. Украинский военнослужащий и специалист по радиотехнологиям Сергей Флэш рассказал о рисках на своей странице в Facebook.

Антидроновые ружья создают радиоизлучение в частотном диапазоне 2,4 и 5,8 ГГц, которые считаются сверхвысокими и могут быть "не полезными" для человека, однако же люди спокойно общаются по мобильным телефонам на частотах 1,8-2,6 ГГц. Сергей Флэш подчеркнул, что такие частоты могут пагубно влиять на организм, но степень их воздействия зависит от мощности устройства, длительности и расстояния.

"Больше всего я переживаю за мозг. Влияние сверхвысоких частот на него — это тема не очень изученная", — поделился эксперт. — "Хочется сразу ответить, что ВОГ, который сбросят на голову, вреден больше, но воздержусь".

Согласно санитарным нормам Украины, при мощности 20 Вт человеку безопасно находиться примерно в 30 м от антенны в сторону ее излучения или в 5-7 м сбоку или сзади. Как отметил Сергей, операторы оказываются на расстоянии меньше метра от источника излучения, поэтому работа с антидроновыми ружьями гарантированно превышает допустимые нормы. Военным, использующим такие средства раз в день не стоит переживать, поскольку упомянутые санитарные нормы предусматривают воздействие на организм годами. Если же чаще, то все может обернуться непредвиденными последствиями.

"Если Вы работаете, каждый день и суммарно десятки минут, это "стремная" тема. Вы не заболеете раком, не заболеете загадочно болезнью, не ослепнете, не потеряете потенцию. Но некое влияние радиоволн на белковую структуру Вашего организма Вы получите. Чем это вылезет через года или десятки лет я не знаю и врачи не знают", — пишет специалист.

Он посоветовал бойцам всегда использовать антидроновые ружья на вытянутой руке, чтобы максимально увеличить расстояние до тела. Он объяснил, что плотность сигнала падает обратно пропорционально квадрату расстояния, поэтому метр от пушки до головы будет относительно безопасной дистанцией, учитывая военное время.

Ранее боец ВСУ с позывным "Генерал" рассказал об опыте использования антидронового ружья в бою. Он научился управлять устройствами за неделю и вскоре смог приземлить 6 российских БПЛА с помощью украинской модели.

Фокус писал, какие антидроновые ружья ВСУ используют против российских беспилотников. В арсенале военных есть украинская разработка Antidron KVSG-6 и еще как минимум три модели иностранного производства, которые поставили западные партнеры.