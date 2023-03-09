Антидронові рушниці небезпечні для солдатів: експерт розповів, чому (відео)

Скинута з БПЛА ворожа граната, безумовно, небезпечніша, проте вплив радіохвиль на воєнних може проявитися через кілька років.

Related video

Так звані антидронові рушниці, які пригнічують безпілотні літальні апарати, можуть зашкодити здоров'ю людей, зокрема операторів. Український воєннослужбовець та спеціаліст з радіотехнологій Сергій Флеш розповів про ризики на своїй сторінці в Facebook.

Антидронові рушниці створюють радіовипромінювання в частотному діапазоні 2,4 і 5,8 ГГц, які вважаються надвисокими і можуть бути "не корисними" для людини, проте люди спокійно спілкуються по мобільних телефонах на частотах 1,8-2,6 ГГц. Сергій Флеш підкреслив, що такі частоти можуть згубно впливати на організм, але ступінь їхнього впливу залежить від потужності пристрою, тривалості та відстані.

"Найбільше я переживаю за мозок. Вплив надвисоких частот на нього — це тема не дуже вивчена", — поділився експерт. — "Хочеться відразу відповісти, що ВОГ, який скинуть на голову, шкідливий більше, але утримаюся".

Відповідно до санітарних норм України, за потужності 20 Вт людині безпечно перебувати приблизно за 30 м від антени у бік її випромінювання або за 5-7 м збоку або ззаду. Як зазначив Сергій, оператори опиняються на відстані менше метра від джерела випромінювання, тому робота з антидроновими рушницями гарантовано перевищує допустимі норми. Воєнним, які використовують такі гроші щодня не варто переживати, оскільки згадані санітарні норми передбачають вплив на організм роками. Якщо ж частіше, все може обернутися непередбаченими наслідками.

"Якщо Ви працюєте, щодня і сумарно десятки хвилин, це "стрімка" тема. Ви не занедужаєте на рак, не занедужаєте загадково хворобою, не осліпнете, не втратите потенцію. Але певний вплив радіохвиль на білкову структуру вашого організму ви отримаєте. Чим це вилізе через роки чи десятки років я не знаю і лікарі не знають", — пише фахівець.

Він порадив бійцям завжди використовувати антидронові рушниці на витягнутій руці, щоб максимально збільшити відстань до тіла. Він пояснив, що щільність сигналу падає обернено пропорційно квадрату відстані, тому метр від гармати до голови буде відносно безпечною дистанцією, враховуючи воєнний час.

Раніше боєць ЗСУ з позивним "Генерал" розповів про досвід використання антидронової рушниці в бою. Він навчився керувати пристроями за тиждень і невдовзі зміг приземлити шість російських БПЛА за допомогою української моделі.

Фокус писав, які антидронові рушниці ЗСУ використовують проти російських безпілотників. В арсеналі воєнних є українська розробка Antidron KVSG-6 та ще щонайменше три моделі іноземного виробництва, які поставили західні партнери.