Захищаючи небо: якою зброєю ЗСУ збивають російські безпілотники (відео)

Українські військові мають на озброєнні вітчизняні та західні комплекси, здатні як знищувати БПЛА, так і захоплювати їх неушкодженими.

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У війні, яку Росія розв'язала проти України, обидві сторони активно застосовують безпілотні літальні апарати для вирішення різноманітних бойових завдань. Портал ITC.ua з'ясував, чим українські військові збивають ворожі дрони.

Боротьба з безпілотниками стала особливо важливою з того часу, як Росія почала запускати іранські "камікадзе" Shahed-136 по українських цілях. Вночі 5 жовтня ЗС РФ за допомогою цих дронів атакували Білу Церкву, за інформацією Київської обласної військової адміністрації, як мінімум шість із них вибухнули на території міста, пошкодивши цивільну інфраструктуру та поранивши мирного жителя. На щастя, ВСУ зараз має не лише радянські зенітки, а й сучасніше західне озброєння.

Antidron KVSG-6: українська гармата проти дронів РФ

Компанія Kvertus Technology з Києва розробила антидронову гармату, яку постачає ЗСУ. Antidron KVSG-6 пригнічує радіосигнали, які приймають БПЛА від супутників GPS або GLONASS на відстані до 3 км на відкритій місцевості або до 700 м за наявності перешкод, таких як дерева. Акумулятора вистачає на 30 хв. роботи.

В апараті використовуються закордонні деталі для комплектування, які просто не виробляють в Україні. Тим не менш, Міноборони може безпосередньо працювати з Kvertus Technology і швидше оснащувати військових антидроновими рушницями, ніж у разі замовлення у закордонних компаній. В Antidron KVSG-6 не найкращі характеристики у своєму класі, але пристрої вже добре зарекомендували себе в боротьбі з контрабандистами ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

У вересні волонтери закупили Antidron KVSG-6 для військових у Житомирській області. Бійці ЗСУ пройшли навчання під керівництвом розробників і позитивно відгукнулися про українську гармату.

EDM4S Sky Wiper — "вбивця орків" на службі ЗСУ

Антидронова рушниця виробництва литовської компанії NT-Servise призначена для "осліплення" ворожих дронів. Вона випромінює радіохвилі на відстань до 5 км, які створюють сильні перешкоди та пригнічують сигнали керування, навігацію та передачу відео на пульт керування. Зрештою, БПЛА втрачає зв'язок з оператором і приземляється на землю. Використовувати зброю дуже просто – достатньо направити її у бік БПЛА та натиснути на спуск.

Відомо, що гармата важить 6 кг при габаритах 250х350х900 мм, що відповідає розмірам сучасної гвинтівки, тому солдату не дуже важко носити її з собою. EDM4S Sky Wiper складається з спрямованих антен, радіочастотного модуля, акумулятора та прицілу (оптичного чи голографічного). Заряду батареї вистачає на годину безперервної роботи, акумулятор можна швидко замінити або підключити до адаптера змінного струму.

Українська армія вже добре знайома зі Sky Wiper, адже Литва вперше передала їх як військову допомогу ще 2021 року. Цього літа литовські волонтери передали українцям партію зі 110 таких гармат, які назвали Orkrist ("Убивця орків"). Їх використовують для ураження невеликих дронів, які ведуть розвідку або коригують вогонь для ЗС РФ. Зовсім недавно ЗСУ за допомогою антидронової гармати EDM4S Sky Wiper збили рідкісний безпілотник "Елерон-3".

DroneDefender: рушниця для захоплення БПЛА

Зброя того самого класу від американської компанії Dedrone. Гармата пригнічує сигнали на різних частотах, які використовують навігаційні системи GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, SBAS та QZSS. На відміну від попередніх моделей, DroneDefender також може підмінити сигнал та перехопити керування апаратом.

До самої рушниці додаються спеціальні датчики та ноутбук із програмою "DedroneTracker" та базою даних ідентифікації дронів "DedroneDNA". Щоб підготувати весь комплекс до роботи потрібно приблизно 20 хв., після цього боєць може навести гармату і заглушити ворожий безпілотник практично миттєво на відстані до 2 км, заряду батареї вистачає на 2 год.

SteelRock Nightfighter — швидка та далекобійна

Британська компанія SteelRock Technologies поставила ЗСУ антидронові рушниці Nightfighter, представлені у двох версіях S та X, які відрізняються габаритами, дальністю дії та часом автономної роботи. Більша версія S важить 3,5 кг і може працювати безперервно до 3 год з радіусом дії до 5 км. Більш компактна версія X важить більше (4,7 кг) і може підключатися до антени для ураження цілей на більшій відстані.

VAMPIRE: знищує дронів і не тільки

У серпні ЗСУ отримали від США комплекси VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), які стріляють по дронах ракетами "земля-повітря" із чотириствольної реактивної установки. Система виробництва L3 Harris зазвичай встановлюється на вантажний транспорт, такий як пікапи, для мобільності.

VAMPIRE запускає до чотирьох 70 мм ракет без перезарядки, що дозволяє вражати відразу кілька цілей. Встановлення та розгортання займає дві години, після чого комплексом управляє одна людина. Крім дронів, "Вампір" здатний знищувати й інші об'єкти, що підвищує його ефективність на полі бою.

Blighter Surveillance Systems A422: очі та вуха, що вистежують БПЛА

Українські військові отримали від Великобританії "розумні" радари виробництва Blighter Surveillance Systems. Система під назвою A422 дозволяє помітити дрони на відстані до 20 км за допомогою антени Blighter W20S. Комплекс із двох радарів стежить за місцевістю на 360°, що особливо корисно у міських умовах.

В основі технології лежить решітка з електронним скануванням, що безперервно створює частотно-модульовані хвилі. A422 здатний виявляти одночасно до 700 повітряних чи наземних об'єктів, а також визначати їх тип за допомогою штучного інтелекту, наприклад, відрізняти безпілотні апарати від птахів.