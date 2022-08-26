VAMPIRE: США передали Україні зброю проти російських дронів (фото, відео)

Американські "Вампіри" з невеликими ракетами "земля-повітря" знищують БПЛА у польоті. Розміщуються вони на нетактичному транспорті, наприклад, на пікапах. Їхній виробник — L3 Harris — вже постачає ЗСУ системи нічного бачення.

У День Незалежності України 24 серпня Пентагон анонсував постачання ЗСУ обладнання та боєприпасів на суму близько 3 млрд доларів. До найбільшої за час війни партії озброєнь входять і протидронні системи Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (або VAMPIRE). Про це повідомляє Newsweek.

У відповідь на запит журналістів представник технологічної компанії L3 Harris підтвердив постачання цих систем.

[ + – ] "Вампіри", як і "Хаймарси", встановлюються на нетактичний транспорт, наприклад на пікапи

У списку технічних характеристик, перерахованих на сайті L3Harris, VAMPIRE описується як модульна система, яка може завдавати точкових ударів, зокрема снарядами класу "земля-повітря" з лазерним наведенням.

[ + – ] Противодронні системи VAMPIRE розробляє американська технологічна компанія L3Harris

Крім дронів та інших безпілотних апаратів, VAMPIRE також розроблялася для ураження й інших мішеней, зокрема снарядами "земля-земля".

VAMPIRE, як і мобільні системи HIMARS, встановлюються на нетактичні автомобілі, наприклад пікапи.

[ + – ] Система VAMPIRE [ + – ] Система VAMPIRE

За словами представника L3 Harris, компанія вже протягом кількох років надає підтримку Міноборони України.

"З самого початку нинішнього конфлікту наші передові тактичні радіостанції та надійні термінали супутникового зв'язку надавали українським військовим можливість передачі важливої інформації", — сказав представник пресслужби L3 Harris, додавши, що ЗСУ також користуються системами нічного бачення та електрооптичними можливостями цієї компанії.

[ + – ] Система комплектується невеликими ракетами "земля-повітря", а також "земля-земля"

На нещодавньому брифінгу заступник міністра оборони США Колін Каль підтвердив, що VAMPIRE використовуватимуть українські війська як протидронні системи.

[ + – ] Що вміють протидронні системи VAMPIRE?

"Це кінетична система з невеликими ракетами, які збивають БПЛА у повітрі", — сказав Каль.

Крім "Вампірів", у межах нового пакета військової допомоги на 3 млрд доларів ЗСУ передадуть:

6 зенітно-ракетних комплексів NASAMS із додатковими боєприпасами;

Близько 245 тис. снарядів до артилерійських систем 155 мм;

До 65 тис. снарядів до мінометів 120 мм;

До 24 контрартилерійських радарів;

Малі розвідувальні безпілотники Puma та додаткове обладнання для систем БПЛА Scan Eagle;

Ракетні системи з лазерним наведенням;

США також профінансують підготовку військовослужбовців та техобслуговування.

Нагадаємо, що криза в Європі може позначитися на постачанні зброї Україні. Втоми від війни та зростання вартості життя можуть стати тими факторами, які підштовхнуть західних політиків до компромісів із РФ. Тож Україні потрібно демонструвати перемоги на полі бою.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ вперше показали у дії дрон DeltaQuad з Нідерландів. "Летючий голландець" із вертикальним зльотом дозволяє вести розвідку, складати карти та стежити за переміщеннями російських військ.