Економічна криза може позначитися на постачанні зброї та допомоги Україні, — CNN

Через втому від війни та зростання вартості життя західні політики можуть підштовхувати Україну до компромісів із РФ. Тож треба демонструвати перемоги на полі бою.

Через пів року війни в Україні деякі представники європейських країн припускають, що на тлі економічного спаду згода в ЄС щодо постачання озброєнь Україні може порушитися. Про це повідомляє CNN.

Європейський континент стоїть перед загрозою суворої зими, зростанням цін на продовольство та нестачею електроенергії для опалення будинків.

Представники країн Заходу на умовах анонімності поділилися своїми міркуваннями щодо того, як далі постачатимуть зброю Україні та якою буде фінансова допомога країні, що воює.

"Спочатку з політичної точки зору було досить легко згуртуватися навколо України та знайти обґрунтування постачання зброї та фінансування. Згодом стали постачати Україні складніші озброєння, потрібно навчання, щоб ці системи можна було ефективно застосовувати", — цитує видання свої джерела в НАТО.

Хороша новина в тому, що це озброєння допомагає українцям вистояти. Але що довше триватиме війна, то менше залишиться запасів зброї.

Втома від війни

На тлі економічних і військових витрат існує ймовірність того, що втома від війни вплине на підтримку України з боку іноземних урядів.

"Ще в лютому було легко застрибнути на антипутинський потяг. Зараз же настав нудний етап війни. Поменшало щоденних перемог і втрат, менше яскравих фотографій", — пояснив дипломат НАТО.

Звісно, так просто країни не відмовляться від підтримки. Але характер допомоги може змінитися.

Деякі країни Західної Європи, а саме Німеччина та Франція, заявили про необхідність діалогу між Європою та Москвою.

"Чи всі ми, як і раніше, однаково дивимося на те, як має закінчитися війна? Чи буде це повернення до кордонів до масштабного вторгнення Росії? Чи має бути повернення до кордонів до 2014 року, до анексії Криму? Чи ми співпрацюватимемо з Путіним після війни, чи він повинен піти?" — ставить собі риторичні запитання європейський дипломат.

Наступні кілька місяців будуть найскладнішими для європейських країн із початку війни. Вартість життя для європейців зростає, комусь доведеться обирати між опаленням житла та їжею на столі.

Багато західних офіційних осіб заявили журналістам про своє занепокоєння щодо того, що на якомусь етапі політичні лідери можуть вирішити, що найкращим варіантом буде укладання мирної угоди, а не найкраще закінчення війни для України, яке полягає в тому, щоб відсунути війська РФ на кордони до 2014 року.

Піар-магія Зеленського

Тереза Фалькон, керівниця Центру вивчення Росії, Європи й Азії, пояснила, що, якщо Україна почне поступатися своїми територіями РФ, голосніше будуть лунати заклики до переговорів.

"Тому Зеленському треба продовжувати працювати — демонструвати свою піар-магію та доносити посил про те, що Україна досягає прогресу на полі бою, важко бореться та потребує зброї", — пояснила Фалькон.

За її словами, якщо люди відчують, що Київ програє, вони можуть почати запитувати про те, навіщо продовжувати постачання дорогого озброєння Україні під час економічної кризи.

Усе це супроводжується виборами в країнах Європи та США, тобто зміною політичного керівництва.

Із часом мирні переговори за участю Путіна можуть уже не викликати жаху в керівників тих країн, із якими Росія не межує, і вони можуть не вважати, що єдина причина екзистенційної кризи, власне, в Москві.

Нагадаємо, що представник британського Міноборони Джеймс Гіпі назвав можливе поновлення відносин із РФ катастрофічною помилкою, оскільки це пов'язано з наслідками для безпеки та ще більшим зростанням вартості життя в Європі. Статися це може вже за кілька років, а не через 15 чи 20.

Раніше Фокус повідомляв, що на Україну чекає затяжна війна на виснаження зі змінними боями. За словами британського дипломата сера Родеріка Лайна, Путін одержимий Україною, а кінця війни не видно, і триває вона не пів року, а 8,5 року.