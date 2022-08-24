Экономический кризис может сказаться на поставках оружия и помощи Украине, — CNN

Из-за усталости от войны и роста стоимости жизни западные политики могут подталкивать Украину к компромиссам с РФ. Поэтому нужно демонстрировать победы на поле боя.

Спустя полгода войны в Украине, некоторые представители европейских стран допускают, что на фоне экономического спада согласие в ЕС относительно поставок вооружений Украине может нарушиться. Об этом сообщает CNN.

Европейский континент стоит перед угрозой суровой зимы, ростом цен на продовольствие и нехваткой электроэнергии для отопления домов.

Представители стран Запада на условиях анонимности поделились своими соображениями относительно того, как дальше будут поставлять оружие Украине и какой будет финансовая помощь воюющей стране.

"Поначалу с политической точки зрения было довольно легко сплотиться вокруг Украины и найти обоснование поставкам оружия и финансированию. Со временем стали поставлять Украине более сложные вооружения, требовалось обучение, чтобы эти системы можно было эффективно применять", — цитирует издание свои источники в НАТО.

Хорошая новость — в том, что это вооружение помогает украинцам выстоять. Но чем дольше будет продолжаться война, тем меньше останется запасов оружия.

Усталость от войны

На фоне экономических и военных издержек существует вероятность того, что усталость от войны повлияет на поддержку Украины со стороны иностранных правительств.

"Еще в феврале было легко запрыгнуть на антипутинский поезд. Сейчас же наступил скучный этап войны. Стало меньше ежедневных побед и потерь, меньше ярких фотографий", — объяснил дипломат НАТО.

Конечно, так просто страны не откажутся от поддержки. Но характер помощи может измениться.

Некоторые страны Западной Европы, а именно Германия и Франция, заявили о необходимости диалога между Европой и Москвой.

"Все ли мы по-прежнему одинаково смотрим на то, как должна закончится война? Будет ли это возврат к границам до масштабного вторжения России? Или должно быть возвращение к границам до 2014 года, до аннексии Крыма? Будем ли мы сотрудничать с Путиным после войны, или он должен уйти?" — задается риторическими вопросами европейский дипломат.

Следующие несколько месяцев будут самыми сложными для европейских стран с самого начала войны. Стоимость жизни для европейцев растет, кому-то придется выбирать между отоплением жилища и едой на столе.

Многие западные официальные лица заявили журналистам о своей обеспокоенности относительно того, что на некотором этапе политические лидеры могут решить, что лучшим вариантом будет заключение мирного соглашения, а не предпочтительное окончание войны для Украины, которое заключается в том, чтобы отодвинуть войска РФ на границы до 2014 года.

Пиар-магия Зеленского

Тереза Фалькон, руководитель Центра изучения России, Европы и Азии, объяснила, что, если Украина начнет уступать свои территории РФ, громче будут раздаваться призывы к переговорам.

"Поэтому Зеленскому нужно продолжать работать — демонстрировать свою пиар-магию и доносить посыл о том, что Украина добивается прогресса на поле боя, тяжело сражается и нуждается в оружии", — пояснила Фалькон.

По ее словам, если люди почувствуют, что Киев проигрывает, они могут начать задаваться вопросом о том, зачем продолжать поставки дорогостоящих вооружений Украине во время экономического кризиса.

Все это сопровождается выборами в странах Европы и США, то есть сменой политического руководства.

По прошествии времени мирные переговоры с участием Путина могут уже не вызывать ужаса у руководителей тех стран, с которыми Россия не граничит, и они могут не считать, что единственная причина экзистенциального кризиса, собственно, в Москве.

Напомним, что представитель британского Минобороны Джеймс Хиппи назвал возможное возобновление отношений с РФ катастрофической ошибкой, так как это сопряжено с последствиями для безопасности и еще большим ростом стоимости жизни в Европе. Произойти это может уже через несколько лет, а не через 15 или 20.

Ранее Фокус сообщал, что Украину ждет затяжная война на истощение с переменными боями. По словам британского дипломата сэра Родерика Лайна, Путин одержим Украиной, а конца войны не видно, и продолжается она не полгода, а 8,5 лет.