ВСУ впервые показали в действии нидерландский дрон DeltaQuad: что он умеет (видео)

Беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой позволяет вести разведку, составлять карты и следить за ВС РФ.

Вооруженные силы Украины впервые показали, как используют голландские беспилотные летательные аппараты DeltaQuad. Видео опубликовал телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

В коротком ролике военные запускают DeltaQuad для выполнения очередного задания. Беспилотник разместили на асфальте, вероятно, прямо посреди дороги, откуда он вертикально взлетел в воздух, а затем перешел в режим самолета и направился в сторону лесопосадочной полосы. Детали операции не раскрываются.

Что известно о дроне DeltaQuad

Дроны DeltaQuad разработала одноименная компания из Нидерландов. Создатели утверждают, что БПЛА защищен от дождя и снега, а также может автономно преодолевать до 100 км за один вылет. С помощью дрона украинские военные могут проводить разведку и проводить съемку с воздуха для составления карт, для этого он может поднимать полезную нагрузку весом до 1,2 кг, в том числе тепловизоры и камеры с высоким разрешением.

Сборка и подготовка DeltaQuad занимает всего минуту. Большим преимуществом аппарата является вертикальные взлет и посадка, ведь бойцам ВСУ не нужно каждый раз искать взлетную полосу или устанавливать пусковую установку. Операторы могут управлять БПЛА вручную или отправлять в автономный полет, во время которого он сможет самостоятельно следить за людьми, автомобилями, кораблями и другими беспилотниками.

Основные характеристики DeltaQuad

Размах крыла: 235 см

Длина: 90 см

Максимальная взлетная масса: 6,2 кг

Крейсерская скорость: 60-65 км/ч

Максимальная скорость 100 км/ч пустой и 90 км/ч с нагрузкой

Максимальное время полета: около 2 часов

В мае портал "Милитарный" сообщил, что Мировой Конгресс Украинцев приобрел для ВСУ первый дрон DeltaQuad в Нидерландах. Его купили в рамках кампании #UniteWithUkraine.

Ранее писали, что фонд Сергея Притулы передал ВСУ дроны DeltaQuad за 100 тыс. евро, а именно: 42-й отдельный мотопехотный батальон "Рух опору" и 59-й бригаде. В то же время волонтеры отправили украинским военным беспилотники EOS С VTOL и отечественные "Лелека-100".

Сообщали также, что Украина получит от США боевые дроны ScanEagle и Puma. Эти маленькие беспилотники помогут ВСУ вести разведку и корректировать огонь по противнику.