ЗСУ вперше показали в дії нідерландський дрон DeltaQuad: що він уміє (відео)

Безпілотник із вертикальним зльотом і посадкою дозволяє вести розвідку, складати карти й стежити за ЗС РФ.

Збройні Сили України вперше показали як використовують нідерландські безпілотні літальні апарати DeltaQuad. Відео опублікував телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

У короткому ролику військові запускають DeltaQuad для виконання чергового завдання. Безпілотник розмістили на асфальті, ймовірно, прямо посеред дороги, звідки він вертикально злетів у повітря, а потім перейшов у режим літака та попрямував у бік лісосмугової смуги. Деталі операції не розкривають.

Що відомо про дрон DeltaQuad

Дрони DeltaQuad розробила однойменна компанія з Нідерландів. Творці стверджують, що БПЛА захищена від дощу та снігу, а також може автономно долати до 100 км за один виліт. За допомогою дрона українські військові можуть проводити розвідку та проводити зйомку з повітря для складання карт, для цього він може піднімати корисне навантаження вагою до 1,2 кг, у тому числі тепловізори та камери з високою роздільною здатністю.

Складання та підготовка DeltaQuad займає всього хвилину. Великою перевагою апарата є вертикальні зліт і посадка, адже бійцям ЗСУ не потрібно щоразу шукати злітну смугу чи встановлювати пускову установку. Оператори можуть керувати БПЛА вручну або відправляти в автономний політ, під час якого він зможе самостійно стежити за людьми, автомобілями, кораблями й іншими безпілотниками.

Основні характеристики DeltaQuad

Розмах крила: 235 см

Довжина: 90 см

Максимальна злітна вага: 6,2 кг

Крейсерська швидкість: 60-65 км/год

Максимальна швидкість 100 км/год пустий і 90 км/год із навантаженням

Максимальний час польоту: близько 2 годин

У травні портал "Мілітарний" повідомив, що Світовий Конгрес українців придбав для ЗСУ перший дрон DeltaQuad у Нідерландах. Його купили в межах кампанії #UniteWithUkraine.

Раніше писали, що фонд Сергія Притули передав ЗСУ дрони DeltaQuad за 100 тис. євро, а саме: 42-у окремому мотопіхотному батальйону "Рух опору" та 59-ій бригаді. Водночас волонтери відправили українським військовим безпілотники EOS З VTOL і вітчизняні "Лелека-100".

Повідомляли також, що Україна отримає від США бойові дрони ScanEagle і Puma. Ці маленькі безпілотники допоможуть ЗСУ вести розвідку та коригувати вогонь по супротивнику.