ЗСУ отримали нову партію дронів на 11 млн грн: як їх використовують (фото)

Безпілотники у розпорядженні 95-ї та 59-ї бригади, а також батальйону "Рух опору". Апарат EOS З VTOL веде розвідку відразу кількох підрозділів.

Фонд Сергія Притули передав українським військовим чотири нові дрони на загальну суму майже 11 млн грн. Про це телеведучий і волонтер прозвітував на своїй сторінці у Facebook.

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Як розповів Сергій Притула, цього тижня до 95-ї бригади ЗСУ відправили безпілотний комплекс "Лелека-100" від українського підприємства DeViRo вартістю 2 млн грн. Це один із найкращих БПЛА бригадного рівня, кожен комплекс складається зі станції керування та двох дронів, здатних розганятися до 140 км/год і коригувати вогонь артилерії на глибину до 50 км. У базовій комплектації він коштує 1 440 000 грн, проте може оснащуватися додатковими модулями залежно від військових потреб.

[ + – ] Безпілотний комплекс "Лелека-100", переданий 95-й бригаді ЗСУ Фото: Facebook

Два дрони від компанії DeltaQuad із Нідерландів передали 42-му окремому мотопіхотному батальйону "Рух опору" та 59-ій бригаді, їхня сукупна вартість склала майже 100 тис. євро. За інформацією розробника, БПЛА з вертикальним зльотом і посадкою може автономно пролітати відстань до 100 км, не боїться дощу та снігу, піднімає до 1,2 кг корисного навантаження. На DeltaQuad можна встановити обладнання для проведення розвідки, картографії місцевості та доставлення вантажів, наприклад камери з високим розширенням або тепловізори.

[ + – ] Сергій Притула передав дрон DeltaQuad Фото: Facebook

"Ну і, нарешті, відвідав одну з улюблених пташок — естонський EOS З VTOL. Пам'ятаєте, я колись записував відео, що наш PD-2 збили і треба швидко зібрати грошей на інший борт. Ну от я на полігоні обіймаю наших із вами 185 000 євро, які перетворилися на круті очі в небі та працюють відразу для кількох бригад! Так, на 4 фото борту на загальну вартість майже 11 000 000 грн. Це дуже дорого, але це дуже дієво!" — написав Сергій Притула.

[ + – ] Сергій Притула з дроном EOS З VTOL Фото: Facebook

В іншому дописі волонтер заявив, що його фонд може закупити ще три висококоласні безпілотники для розвідки та коригування вогню на відстані 35-50 кілометрів. За словами Сергія Притули, вони мають можливість доставити апарати, але необхідно ще 390 тис. євро. Крім того, інші волонтери хочуть замовити для ЗСУ ще один БПЛА, але їм не вистачає приблизно 100 тисяч євро.

"Убивства наших дітей перевертають свідомість не лише українців, а й іноземців. Отже, деякі компанії канселюють попередньо укладені угоди, щоб пріоритетно продати необхідне обладнання українським військовим", — повідомив Притула. — "Важливими є дві речі: 1. Виробники на низькому старті, щоб відправити борти. 2. Групи з навчених операторів БПЛА вже сформовані та готові до виконання завдань! Питання тільки з фінансами".

Раніше Фонд "Повернись живим" передав ЗСУ перші із закуплених БПЛА "Лелека-100". Фахівці "Аеророзвідки" протестували модифіковані дрони в Дніпропетровській області, оцінивши нову комплектацію, а потім передали підрозділу морської піхоти на передовій.

Писали також, що Сергій Притула та Kalush Orchestra передали ЗСУ дрон PD-2, куплений на кошти від продажу кубка за перемогу на Євробаченні-2022. Він може вести розвідку, коригувати артилерійський вогонь та навіть скидати боєприпаси на супротивника з повітря.