ВСУ получили новую партию дронов на 11 млн грн: как их используют (фото)

Беспилотники в распоряжении 95-й и 59-й бригады, а также батальона "Рух опору". Аппарат EOS С VTOL ведет разведку сразу для нескольких подразделений.

Фонд Сергея Притулы передал украинским военным четыре новых дрона на общую сумму почти 11 млн грн. Об этом телеведущий и волонтер отчитался на своей странице в Facebook.

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Как рассказал Сергей Притула, на этой неделе в 95-ю бригаду ВСУ отправили беспилотный комплекс "Лелека-100" от украинского предприятия DeViRo cтоимостью 2 млн грн. Это один из лучших БПЛА бригадного уровня, каждый комплекс состоит из станции управления и двух дронов, способных разгоняться до до 140 км/ч и корректировать огонь артиллерии на глубину до 50 км. В базовой комплектации он стоит 1 440 000 грн, однако может оснащаться дополнительными модулями в зависимости от потребностей военных.

[ + – ] Беспилотный комплекс "Лелека-100", переданный 95-й бригаде ВСУ Фото: Facebook

Два дрона от компании DeltaQuad из Нидерландов передали в 42-й отдельный мотопехотный батальон "Рух опору" и 59-ю бригаду, их совокупная стоимость составила почти 100 тыс. евро. По информации разработчика, БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой может автономно пролетать расстояние до 100 км, не боится дождя и снега, поднимает до 1,2 кг полезной нагрузки. На DeltaQuad можно установить оборудование для проведения разведки, картографии местности и доставки грузов, например, камеры с высоким расширением или тепловизоры.

[ + – ] Сергей Притула передал дрон DeltaQuad Фото: Facebook

"Ну и, наконец, навестил одну из любимых птичек – эстонский EOS С VTOL. Помните, я когда-то записывал видео, что наш PD-2 сбили и надо скоренько собрать денег на другой борт. Ну вот я на полигоне обнимаю наших с вами 185 000 евро, которые превратились в крутые глаза в небе и работают сразу для нескольких бригад! Таким образом, на 4 фотографиях борта на общую стоимость почти 11 000 000 грн. Это очень дорого, но это очень действенно!", — написал Сергей Притула.

[ + – ] Сергей Притула с дроном EOS С VTOL Фото: Facebook

В другом посте волонтер заявил, что его фонд может закупить еще три высококолассных беспилотника для разведки и корректировки огня на расстоянии 35-50 километров. По словам Сергея Притулы, у них есть возможность доставить аппараты, но необходимо еще 390 тыс. евро. Кроме того, другие волонтеры хотят заказать для ВСУ еще один БПЛА, но им не хватает около 100 тыс. евро.

"Убийства наших детей переворачивают сознание не только украинцев, но и иностранцев. Так что некоторые компании канселируют предварительно заключенные соглашения, чтобы приоритетно продать необходимое оборудование украинским военным", — сообщил Притула. — "Важны две вещи: 1. Производители на низком старте, чтобы отправить борта. 2. Группы из обученных операторов БПЛА уже сформированы и готовы к выполнению задач! Вопрос только с финансами".

Ранее Фонд "Повернись живим" передал ВСУ первые из закупленных БПЛА "Лелека-100". Специалисты "Аэроразведки" протестировали модифицированные дроны в Днепропетровской области, оценив новую комплектацию, а затем передали подразделению морской пехоты на передовой.

Писали также, что Сергей Притула и Kalush Orchestra передали ВСУ дрон PD-2, купленный на средства от продажи кубка за победу на Евровидении-2022. Он может вести разведку, корректировать артиллерийский огонь и даже сбрасывать боеприпасы на противника с воздуха.