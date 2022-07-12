Фонд "Повернись живим" передал ВСУ первые из закупленных БПЛА "Лелека-100"

Аэроразведка протестировала обновленные беспилотные комплексы на востоке Днепропетровской области. А компания-разработчик консультировала военных относительно новых возможностей "Лелек".

Первые беспилотные комплексы "Лелека-100" из числа тех 25, которые фонд "Повернись живим" закупил и начал передавать нашим войскам, уже в небе. Их используют аэроразведчики одного из подразделений морской пехоты на передовой. Об этом сообщает пресс-служба фонда на своей странице в Facebook.

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Аэроразведка тестировала их на востоке Днепропетровской области, а представители компании-производителя консультировали бойцов относительно того, как использовать возможности "Лелек" в новой комплектации.

Стоимость разведывательного комплекса "Лелека-100" (два БПЛА и система управления) составляет 1 440 000 гривен.

[ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 Фото: Facebook [ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 Фото: Facebook

"Лелека-100" может:

вести разведку на расстоянии до 50 километров от линии фронта;

развивать скорость до 140 км/ч;

подниматься на высоту до 1,5 км;

в реальном времени передавать информацию о положении на поле боя командованию, артиллерии, ракетным подразделениям;

комплекс устойчив к помехам, оснащен ночной и дневной видеокамерами, которые позволяют детализировать изображение;

По словам одного из разведчиков, эти комплексы, среди прочего, позволили выстоять в первые сложные недели войны.

"Большинство пташек тогда были сбиты. Сейчас, с получением новых, мы можем возобновить нормальную работу, – пояснил он. — По сути, такой БПЛА — главное, что сейчас нужно украинской арте. Он сообщает информацию о происходящем на поле боя и полностью "высвечивает" врага днем и ночью".

По словам аэроразведчиков, которые пользуются "Лелеками", это одно из лучших технических решений для нынешней российско-украинской войны. Главным образом потому, что этот беспилотник создавался во время войны и постоянно совершенствуется.

Ранее Фокус сообщал, что фонд "Повернись живим" приобретет 25 беспилотников "Лелека-100" для ВСУ. За время войны большинство таких комплексов были потеряны, по этой причине фонд инвестирует десятки миллионов гривен в производство новых.

Напомним, что многомиллиардные системы ВС РФ бессильны против украинской аэроразведки. По словам Олега Жданова, путинские вундерваффе не могут подавить сигнал обычных квадрокоптеров, которые используют наши военные.