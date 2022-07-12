Фонд "Повернись живим" передав ЗСУ перші із закуплених БПЛА "Лелека-100"

Аеророзвідка протестувала оновлені безпілотні комплекси на сході Дніпропетровської області. А компанія-розробник консультувала військових щодо нових можливостей "Лелек".

Перші безпілотні комплекси "Лелека-100" з тих 25, які фонд "Повернись живим" закупив і почав передавати нашим військам, уже в небі. Їх використовують аеророзвідники одного з підрозділів морської піхоти на передовій. Про це повідомляє пресслужба фонду на своїй сторінці у Facebook.

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Аеророзвідка тестувала їх на сході Дніпропетровської області, а представники компанії-виробника консультували бійців щодо того, як використати можливості "Лелек" у новій комплектації.

Вартість розвідувального комплексу "Лелека-100" (два БПЛА та система управління) складає 1 440 000 гривень.

[ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 Фото: Facebook [ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 [ + – ] Лелека-100 Фото: Facebook

"Лелека-100" може:

вести розвідку з відривом до 50 кілометрів від лінії фронту;

розвивати швидкість до 140 км/год;

підніматись на висоту до 1,5 км;

у реальному часі передавати інформацію про становище на полі бою командуванню, артилерії, ракетним підрозділам;

комплекс стійкий до перешкод, оснащений нічною та денною відеокамерами, які дозволяють деталізувати зображення;

За словами одного з розвідників, ці комплекси, серед іншого, дозволили вистояти в перші складні тижні війни.

"Більшість пташок тоді були збиті. Зараз, із отриманням нових, ми можемо відновити нормальну роботу, — пояснив він. — По суті, такий БПЛА — головне, що зараз потрібно українській арті. Він повідомляє інформацію про те, що відбувається на полі бою, і повністю "висвічує" ворога вдень і вночі".

За словами аеророзвідників, які користуються "Лелеками", це одне з найкращих технічних рішень для нинішньої російсько-української війни. Головним чином тому, що цей безпілотник створювався під час війни та постійно вдосконалюється.

Раніше Фокус повідомляв, що фонд "Повернись живим" придбає 25 безпілотників "Лелека-100" для ЗСУ. За час війни більшість таких комплексів було втрачено, тому фонд інвестує десятки мільйонів гривень у виробництво нових.

Нагадаємо, що багатомільярдні системи ЗС РФ безсилі проти української аеророзвідки. За словами Олега Жданова, путінські вундерваффе не можуть придушити сигнал звичайних квадрокоптерів, які використовують наші військові.