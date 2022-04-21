Фонд "Повернись живим" закупить 25 безпілотників "Лелека-100" для ЗСУ

За словами Тараса Чмута, за час війни більшість таких комплексів втрачені. Тож фонд інвестує десятки мільйонів гривень на виробництво нових.

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Фонд "Повернись живим" сплатив виробництво 25 безпілотних комплексів "Лелека-100" на суму близько 45 млн гривень. Про це повідомив директор фонду Тарас Чмут у Facebook.

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За словами Чмута, БПЛА є невіддільною складовою успіху в сучасній війні. В українській армії безпілотники є на всіх рівнях — від поля бою до стратегічного рівня фронту. В них входять волонтерські "Мавікі" (DJI) та потужніші Bayraktar.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, основним комплексом у ЗСУ був "Лелека-100" дніпровської компанії "DEVIRO". Він діяв у зв'язці з артилерією.

"Це БПЛА, що знаходиться в ніші батальйону/бригади, і може ефективно забезпечувати з повітря роботу засобів ураження бригадного рівня — САУ 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акація", РСЗВ БМ-21 "Град" тощо. Це комплекс, який за багато років експлуатації та виробництва "вилизаний" від "дитячих хвороб", на нього є чимало екіпажів із багаторічним досвідом роботи, тактика його застосування відточена роками цієї війни", — пише Чмут.

Проте за півтора місяця ЗСУ втратили більшість таких комплексів. Артилерія не може "як у 44-му" працювати без коригування в небі, тому фонд підписав контракт на виробництво 25 комплексів "Лелелка-100" на суму близько 45 млн гривень.

Контракт передбачає навчання операторів, постачання всіх розхідників, сервіс та техобслуговування БПЛА. 25 комплексів забезпечать коригування вогнем 25 артилерійських дивізіонів, батальйонів, бригад.

Лелека-100 — це український розвідувальний безпілотник. Прийнято на озброєння ЗСУ у 2021 році. Покликаний розв'язувати завдання з патрулювання, аеророзвідки та картографування місцевості.

Нагадаємо, випробування БПЛА "Лелека-100" розпочалося у ЗСУ у лютому 2017 року.

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