VAMPIRE: США передали Украине оружие против российских дронов (фото, видео)
Американские "Вампиры" с небольшими ракетами "земля-воздух" уничтожают БПЛА в полете. Размещаются они на нетактическом транспорте, например на пикапах. Их производитель — L3 Harris — уже поставляет ВСУ системы ночного видения.
В День независимости Украины 24 августа Пентагон анонсировал поставки ВСУ оборудования и боеприпасов на сумму около 3 млрд долларов. В крупнейшую за время войны партию вооружений входят и противодронные системы Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (или VAMPIRE). Об этом сообщает Newsweek.
В ответ на запрос журналистов представитель технологической компании L3 Harris подтвердил поставки этих систем.
В списке технических характеристик, перечисленных на сайте L3Harris, VAMPIRE описывается как модульная система, которая может наносить точечные удары, в частности, снарядами класса "земля-воздух" с лазерным наведением.
Помимо дронов и прочих беспилотных аппаратов, VAMPIRE также разрабатывалась для поражения и других мишеней, в том числе снарядами "земля-земля".
VAMPIRE, как и мобильные системы HIMARS, устанавливаются на нетактические автомобили, например на пикапы.
По словам представителя L3 Harris, компания уже на протяжении нескольких лет оказывает поддержку Минобороны Украины.
"С самого начала нынешнего конфликта наши передовые тактические радиостанции и надежные терминалы спутниковой связи предоставляли украинским военным возможность передачи важной информации", — сказал представитель пресс-службы L3 Harris, добавив, что ВСУ также пользуются системами ночного видения и электрооптическими возможностями этой компании.
На недавнем брифинге замминистра обороны США Колин Каль подтвердил, что VAMPIRE будут использоваться украинскими войсками как противодронные системы.
"Это кинетическая система с небольшими ракетами, которые сбивают БПЛА в воздухе", — сказал Каль.
Помимо "Вампиров", в рамках нового пакет военной помощи на 3 млрд долларов ВСУ передадут:
- 6 зенитно-ракетных комплексов NASAMS с дополнительными боеприпасами;
- Около 245 тыс. снарядов к артиллерийским системам 155-мм;
- До 65 тыс. снарядов к минометам 120-мм;
- До 24 контрартиллерийских радаров
- Малые разведывательные беспилотники Puma и дополнительное оборудование для систем БПЛА Scan Eagle.
- Ракетные системы с лазерным наведением
- США также профинансируют подготовку военнослужащих и техобслуживание.
Напомним, что кризис в Европе может сказаться на поставках оружия Украине. Усталости от войны и рост стоимости жизни могут стать теми факторами, которые подтолкнут западных политиков к компромиссам с РФ. Поэтому Украине нужно демонстрировать победы на поле боя.
Ранее Фокус сообщал, что ВСУ впервые показали в действии дрон DeltaQuad из Нидерландов. "Летучий голландец" с вертикальным взлетом позволяет вести разведку, составлять карты и следить за перемещениями российских войск.