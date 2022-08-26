VAMPIRE: США передали Украине оружие против российских дронов (фото, видео)

Американские "Вампиры" с небольшими ракетами "земля-воздух" уничтожают БПЛА в полете. Размещаются они на нетактическом транспорте, например на пикапах. Их производитель — L3 Harris — уже поставляет ВСУ системы ночного видения.

В День независимости Украины 24 августа Пентагон анонсировал поставки ВСУ оборудования и боеприпасов на сумму около 3 млрд долларов. В крупнейшую за время войны партию вооружений входят и противодронные системы Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment (или VAMPIRE). Об этом сообщает Newsweek.

В ответ на запрос журналистов представитель технологической компании L3 Harris подтвердил поставки этих систем.

[ + – ] "Вампиры", как и "Хаймарсы" устанавливаются на нетактический транспорт, например на пикапы.

В списке технических характеристик, перечисленных на сайте L3Harris, VAMPIRE описывается как модульная система, которая может наносить точечные удары, в частности, снарядами класса "земля-воздух" с лазерным наведением.

[ + – ] Противодронные системы VAMPIRE разрабатывает американская технологическая компания L3Harris.

Помимо дронов и прочих беспилотных аппаратов, VAMPIRE также разрабатывалась для поражения и других мишеней, в том числе снарядами "земля-земля".

VAMPIRE, как и мобильные системы HIMARS, устанавливаются на нетактические автомобили, например на пикапы.

[ + – ] Система VAMPIRE [ + – ] Система VAMPIRE

По словам представителя L3 Harris, компания уже на протяжении нескольких лет оказывает поддержку Минобороны Украины.

"С самого начала нынешнего конфликта наши передовые тактические радиостанции и надежные терминалы спутниковой связи предоставляли украинским военным возможность передачи важной информации", — сказал представитель пресс-службы L3 Harris, добавив, что ВСУ также пользуются системами ночного видения и электрооптическими возможностями этой компании.

[ + – ] Система комплектуется небольшими ракетами "земля-воздух", а также "земля-земля"

На недавнем брифинге замминистра обороны США Колин Каль подтвердил, что VAMPIRE будут использоваться украинскими войсками как противодронные системы.

[ + – ] Что умеют противодронные системы VAMPIRE?

"Это кинетическая система с небольшими ракетами, которые сбивают БПЛА в воздухе", — сказал Каль.

Помимо "Вампиров", в рамках нового пакет военной помощи на 3 млрд долларов ВСУ передадут:

6 зенитно-ракетных комплексов NASAMS с дополнительными боеприпасами;

Около 245 тыс. снарядов к артиллерийским системам 155-мм;

До 65 тыс. снарядов к минометам 120-мм;

До 24 контрартиллерийских радаров

Малые разведывательные беспилотники Puma и дополнительное оборудование для систем БПЛА Scan Eagle.

Ракетные системы с лазерным наведением

США также профинансируют подготовку военнослужащих и техобслуживание.

Напомним, что кризис в Европе может сказаться на поставках оружия Украине. Усталости от войны и рост стоимости жизни могут стать теми факторами, которые подтолкнут западных политиков к компромиссам с РФ. Поэтому Украине нужно демонстрировать победы на поле боя.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ впервые показали в действии дрон DeltaQuad из Нидерландов. "Летучий голландец" с вертикальным взлетом позволяет вести разведку, составлять карты и следить за перемещениями российских войск.