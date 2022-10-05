Защищая небо: каким оружием ВСУ сбивают российские беспилотники (видео)

Украинские военные имеют на вооружении отечественные и западные комплексы, способные как уничтожать БПЛА, так и захватывать их невредимыми.

Related video

В войне, которую Россия развязала против Украины, обе стороны активно применяют беспилотные летательные аппараты для решения различных боевых задач. Портал ITC.ua выяснил, чем украинские военные сбивают вражеские дроны.

Борьба с беспилотниками стала особенно важна с тех пор, как Россия начала запускать иранские "камикадзе" Shahed-136 по украинским целям. Ночью 5 октября ВС РФ при помощи этих дронов атаковали Белую Церковь, по информации Киевской областной военной администрации, как минимум шесть из них взорвались на территории города, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив мирного жителя. К счастью, у ВСУ сейчас есть не только советские зенитки, но и более современное западное вооружение.

Antidron KVSG-6: украинская пушка против дронов РФ

Компания Kvertus Technology из Киева разработала антидроновую пушку, которую поставляет ВСУ. Antidron KVSG-6 подавляет радиосигналы, которые БПЛА принимают от спутников GPS или GLONASS на расстоянии до 3 км на открытой местности или до 700 м при наличии препятствий, таких как деревья. Аккумулятора хватает на 30 мин. работы.

В аппарате используются зарубежные комплектующие, которые попросту не производят в Украине. Тем не менее, Минобороны может напрямую работать с Kvertus Technology и быстрее оснащать военных антидроновыми ружьями, чем в случае заказа у зарубежных компаний. У Antidron KVSG-6 не самые лучшие характеристики в своем классе, но устройства уже хорошо зарекомендовали себя в борьбе с контрабандистами еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

В сентябре волонтеры закупили Antidron KVSG-6 для военных в Житомирской области. Бойцы ВСУ прошли обучение под руководством разработчиков и положительно отозвались об украинской пушке.

EDM4S Sky Wiper — "убийца орков" на службе ВСУ

Антидроновое ружья производства литовской компании NT-Servise предназначено для "ослепления" вражеских дронов. Она излучает радиоволны на расстояние до 5 км, которые создают сильные помехи и подавляют сигналы управления, навигацию и передачу видео на пульт управления. В конечном итоге БПЛА теряет связь с оператором и приземляется на землю. Использовать оружие очень просто — достаточно направить его в сторону БПЛА и нажать на спуск.

Известно, что пушка весит 6 кг при габаритах 250х350х900 мм, что примерно соответствует размерам современной винтовки, поэтому солдату не слишком трудно носить ее с собой. EDM4S Sky Wiper состоит из направленных антенн, радиочастотного модуля, аккумулятора и прицела (оптического или голографического). Заряда батареи хватает на час непрерывной работы, при необходимости аккумулятор можно быстро заменить или подключить устройство к адаптеру переменного тока.

Украинская армия уже хорошо знакома со Sky Wiper, ведь Литва впервые передала их в качестве военной помощи еще в 2021 году. Этим летом литовские волонтеры передали украинцам партию из 110 таких пушек, которые назвали Orkrist ("Убийца орков"). Их используют для поражения небольших дронов, ведущих разведку или корректирующих огонь для ВС РФ. Совсем недавно ВСУ с помощью антидроновой пушки EDM4S Sky Wiper сбили редкий беспилотник "Элерон-3".

DroneDefender: ружье для захвата БПЛА

Оружие того же класса от американской компании Dedrone. Пушка подавляет сигналы на разных частотах, которые используют навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, SBAS і QZSS. В отличие от предыдущих моделей, DroneDefender также может подменить сигнал и перехватить управление аппаратом.

К самому ружью прилагаются специальные датчики и ноутбук с программой "DedroneTracker" и базой данных идентификации дронов "DedroneDNA". Чтобы подготовить весь комплекс к работе требуется примерно 20 мин., после этого боец может навести пушку и "заглушить" вражеский беспилотник практически мгновенно на расстоянии до 2 км, заряда батареи хватает на 2 ч.

SteelRock Nightfighter — быстрая и дальнобойная

Британская компания SteelRock Technologies поставила ВСУ антидроновые ружья Nightfighter, представленные в двух версиях S и X, которые отличаются габаритами, дальностью действия и временем автономной работы. Более крупная версия S весит 3,5 кг и может непрерывно работать до 3 ч с радиусом действия до 5 км. Более компактная версия X весит больше (4,7 кг) и может подключаться к антенной решетке для поражения целей на большем расстоянии.

VAMPIRE: уничтожает дронов и не только

В августе ВСУ получили от США комплексы VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), которые стреляют по дронам ракетами "земля-воздух" из четырехствольной реактивной установки. Система производства L3 Harris обычно устанавливается на грузовой транспорт, такой как пикапы, для мобильности.

VAMPIRE запускает до четырех 70-мм ракет без перезарядки, что позволяет поражать сразу несколько целей. Установка и развертывание занимает два часа, после чего комплексом управляет один человек. Помимо дронов, "Вампир" способен уничтожать и другие объекты, что повышает его эффективность на поле боя.

Blighter Surveillance Systems A422: глаза и уши, выслеживающие БПЛА

Украинские военные получили от Великобритании "умные" радары производства Blighter Surveillance Systems. Система под названием A422 позволяет заметить дроны на расстоянии до 20 км при помощи антенны Blighter W20S. Комплекс из двух радаров следит за местностью на 360°, что особенно полезно в городских условиях.

В основе технологии лежит решетка с электронным сканированием, непрерывно создающая частотно-модулированные волны. A422 способен выявлять одновременно до 700 воздушных или наземных объектов, а также определять их тип с помощью искусственного интеллекта, например, отличать беспилотные аппараты от птиц.