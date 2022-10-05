В Киевской ОВА сообщили новые детали удара дронами-камикадзе по Белой Церкви (видео)
В результате атаки зафиксировано как минимум шесть попаданий, а спасатели продолжают заниматься ликвидацией пожаров в городе.
В среду ночью, 5 октября, ВС РФ дронами-камикадзе Shahed-136 дважды атаковали Белую Церковь Киевской области. Эту информацию подтвердил руководитель областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба.
По его словам, в Белой Церкви во время атаки дронами-камикадзе Shahed-136 зафиксировано шесть попаданий и взрывов.
Кулеба подчеркнул, что из-за очередного обстрела ВС РФ пострадал мирный житель и повреждена гражданская инфраструктура.
Для ликвидации последствий атаки задействованы 57 спасателей ГСЧС и 15 единиц специальной техники.
"Тушение пожара продолжается. Прошу жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности", — добавил Кулеба, комментируя ночной удар по Белой Церкви дронами-камикадзе Shahed-136.
Мэр населенного пункта Геннадий Дикий, в свою очередь, призвал мирных жителей не подходить к окнам и не открывать их до тех пор, пока спасатели ГСЧС полностью не ликвидируют пожары в городе.
Командование Воздушных сил ВСУ информирует, что россияне атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 не только Белую Церковь. По данным ведомства, шесть вражеских беспилотников иранского происхождения были уничтожены зенитно-ракетными подразделениями на юге Украины.
Напомним, ночью 5 октября оккупанты атаковали Белую Церковь Киевской области, используя иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Руководитель ОВА Алексей Кулеба предупредал, что были зафиксированы прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего пострадал один мирный житель. Через время глава военной администрации сообщил о повторном ударе по Белой Церкви дронами-камикадзе Shahed-136.
Также сообщалось, что подразделения ВСУ установили рекорд по количеству уничтоженных за день дронов-камикадзе Shahed-136.