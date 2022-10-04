Побили рекорд: украинские военные сбили сразу 8 иранских БПЛА Shahed-136

Все меньше дронов иранского производства, которые запускают ВС РФ, долетают до целей.

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Вооруженные силы Украины установили новый рекорд по уничтожению иранских дронов Shahed-136. Информацией Генеральный штаб поделился в Facebook.

Военные подтвердили, что за сутки 2 октября украинские силы противовоздушной обороны сбили сразу восемь Shahed-136, которые Россия использует для ударов по Одесской и Николаевской областям. Пять летательных аппаратов защитники Украины "приземлили" ночью, другие подробности не разглашаются, в том числе регионы.

Предыдущий рекорд по уничтожению иранских дронов ВСУ установили 23 сентября, когда за сутки поразили сразу шесть аппаратов. Они повторили результат 27 сентября, однако тогда все шесть БПЛА были сбиты за 10 часов.

Shahed-136 — это относительно новая модель военного дрона типа "камикадзе", выпущенная Ираном в 2020 году. Она предназначена для поражения целей на расстоянии до 2000 км (по заявлению самих иранцев). Их можно запускать поодиночке или группами со специальной пусковой установки.

Другие известные характеристики Shahed-136:

Размах крыла: 2,5 м

Скорость — 120 км/ч

Масса взрывчатого вещества — до 40 кг

Первый Шахид-136 ВСУ сбили 13 сентября неподалеку от Купянска Харьковской области, который недавно освободили от российских войск. Россияне нанесли на корпус маркировку "М214 Грань-2", однако эксперты узнали иранскую модель по характерным стабилизаторам на крыльях.

Военные рассказали, чем опасны дроны Shahed-136 и как их можно сбивать. Украинские войска ПВО быстро научились бороться с иранскими беспилотниками, отыскав эффективные средства поражения, в том числе устройства радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие. Несмотря на это, Shahed-136 представляют значительную угрозу, ведь россияне используют их вместо ракет.