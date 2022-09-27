РФ использует иранские БПЛА Shahed 136: военные рассказали, чем они опасны и как сбивать

Дроны-камикадзе менее опасны, чем крылатые ракеты, и уязвимы перед средствами ПВО или РЭБ.

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Российские войска используют иранские дроны-камикадзе Shahed 136, чтобы наносить удары по Украине.В интервью LIGA.net спикер Воздушных сил Юрий Игнат и капитан первого ранга в отставке Павел Лакийчук рассказали, как украинцы могут противостоять этой воздушной угрозе.

Россия начала атаковать украинские объекты с помощью беспилотников Shahed 136, которые стране-агрессору поставили власти Ирана. Как рассказал СМИ спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, по состоянию на вечер 26 сентября украинским военным удалось сбить 23 таких БПЛА. РФ пытается скрыть происхождение дронов, подписывая их "М214 Герань-2", однако эксперты идентифицировали аппараты как Shahed 136.

Как предполагает Павел Лакийчук с помощью иранских дронов россияне надеются лишить ВСУ самого эффективного вооружения, например, реактивные системы залпового огня HIMARS или противокорабельные системы Harpoon. Пообщавшись с военными, эксперт пришел к выводу, что качество Shahed 136 — "не супер", ведь у них есть слабые стороны, которые позволяют сбивать их при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Юрий Игнат добавил, что Shahed 136 можно сбивать при помощи крупнокалиберного стрелкового оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, зенитных пушек и установок, таких как немецкие Gepard или даже советские "Шилки".

"У нас уже есть достаточно успешный опыт борьбы с этими Shahed 136. Справились с крылатыми ракетами, справились с зенитными ракетами, справимся и с беспилотниками", — подчеркнул Лакийчук.

Как сообщил Юрий Игнат, дроны-камикадзе стоят дешевле крылатых ракет, но менее разрушительны, ведь могут нести намного меньше взрывчатого вещества. Их можно использовать для уничтожения складов боеприпасов, горюче-смазочных материалов или самолетов, при этом иранские БПЛА значительно уступают американским по точности. Применение дронов может свидетельствовать о том, что Россия исчерпала запас ракет, и теперь пытается хоть чем-то достать до целей в Украине.

"Это фактически как артиллерийский снаряд, примерно такая у него разрушительная сила. Это очень серьезная штука, их надо сбивать. Они могут навредить, но не так сильно, как это могут сделать ракеты", — прокомментировал Юрий Игнат. Он добавил, что российские военные тренируются, изучают возможности БПЛА и методы борьбы ВСУ, чтобы определить скорость и высоту, на которых дроны сложнее всего достать.

Иран не раскрывает точные характеристики Shahed 136, однако военные уже установили, что его размах крыла — около 2,5 м, скорость — 120 км/ч, вес боеголовки — 40 кг. Иранцы утверждают, что БПЛА может пролететь до 2000 км, но Юрий Игнат считает: фактическое расстояние как минимум в два раза меньше.

ВСУ впервые сбили иранский дрон-камикадзе Shahed 136 20 сентября в небе над Николаевской областью. Аналитики опознали его по специфическим стабилизаторам на крыльях.

23 сентября сразу два БПЛА Shahed 136 ударили по объектам в районе одесского порта, 25 сентября три Shahed 136 попали в административное здание в Одессе. До этого еще один такой дрон ударил по Никопольскому району Днепропетровской области.

Писали также, что Украина получила израильские устройства для борьбы с дронами. По мнению экспертов, технология поможет сбивать иранские Shahed 136.