Для борьбы с иранскими Shahed-136: Украина получила израильские устройства против БПЛА

Одна из оборонных компаний передает свои антидронные устройства через Польшу. В Израиле предпочитают закрывать глаза на сделку, несмотря на передачу аппаратов класса "передовой оборонительной технологии".

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После получения российскими войсками иранских дронов, Украина смогла приобрести израильские устройства для противодействия дронам. Об этом сообщает Zman Yisrael.

По информации издания, Киев получает израильские технологии через посредничество Польши. Израиль, судя по всему, предпочитает не препятствовать поставкам оборудования для украинской армии. Поставки производятся через неназванную оборонную компанию. Она передала антидроновые устройства в Польшу, откуда они попали в Украину.

Подобные высокотехнологичные устройства подпадают под квалификацию "передовой оборонительной технологии", поэтому они требовали бы одобрения со стороны правительства Израиля. Однако ни правительство, ни Минобороны страны не реагировало, зная, что техника попадет в Украину.

Израилю важно сохранять дипломатические отношения с РФ, поэтому официальные власти не принимают чью-либо сторону. Вместе с тем с середины лета израильская позиция все больше кренится в сторону Украину. В частности, Израиль стал финансировать общественные организации, которые напрямую работают над преодолением последствий войны.

Напомним, в СМИ писали, что Израиль передал Украине разведданные об иранских дронах, которые есть в РФ.

Также в командовании ВВС Украины доложили, что 20 сентября им удалось сбить иранский дрон-камикадзе Shahed-136. Российские войска все чаще применяют их для обстрела украинских инфраструктурных объектов.