Израиль передал Украине разведданные об иранских дронах, которые есть у РФ — СМИ

По данным журналистов, представители Украины запрашивали данные израильской разведки о сотрудничестве Ирана и РФ в военной сфере. В частности, о передаче ВС РФ боевых дронов Shahed-136.

Related video

Представители Украины просили израильское руководство поделиться разведданными относительно любой поддержки, которую Иран оказывал российским войскам в войне. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на высокопоставленные источники в Израиле.

По данным официальных лиц Израиля, 7 сентября Симона Гальперин, заместитель руководителя израильского ведомства по вопросам Европы и Азии, встречалась в Киеве со спецпредставителем Украины по Ближнему Востоку Максимом Субхом, который предложил израильской стороне создать общий "диалоговый канал" для обмена разведданными на фоне углубления сотрудничества в военной сфере России и Ирана.

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил, что Гальперин проводила встречу с Субхом, который попросил передать сведения об Иране, имеющиеся у израильской разведки. Вопрос, в частности, касался иранских боевых дронов.

Сообщается, что представители Израиля передали Украине некоторую информацию.

На днях российские войска атаковали позиции украинских войск с помощью дронов-камикадзе, которые, по данным Минобороны Украины, оказались перекрашенными израильскими БПЛА Shahed-136. США и Украина обвиняют Тегеран в передаче сотен боевых дронов России. В свою очередь, представители Ирана это отрицают.

Украинские военные в интервью западной прессе рассказали, что в некоторых районах боестолкновений разработки иранского ВПК предоставили россиянам существенное преимущество.

ВСУ впервые сбили барражирующий боеприпас Shahed-136 иранского производства в Николаевской области. Россияне маркируют ударный дрон как "Герань-2".

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты нанесли удар дронами-камикадзе по порту Очакова. По данным наших военных, российские войска все активнее применяют эти системы.