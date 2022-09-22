Ізраїль передав Україні розвіддані про іранські дрони, які мають РФ, — ЗМІ

За даними журналістів, представники України запитували дані ізраїльської розвідки про співпрацю Ірану та РФ у військовій сфері. Зокрема, про передачу ЗС РФ бойових дронів Shahed-136.

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Представники України просили ізраїльське керівництво поділитися розвідданими щодо будь-якої підтримки, яку Іран надавав російським військам у війні. Про це повідомляє американське видання Axios із посиланням на високопоставлені джерела в Ізраїлі.

За даними офіційних осіб Ізраїлю, 7 вересня Сімона Гальперін, заступниця керівника ізраїльського відомства з питань Європи та Азії, зустрічалася у Києві зі спецпредставником України Близького Сходу Максимом Субхом, який запропонував ізраїльській стороні створити спільний "діалоговий канал" для обміну розвідданими на тлі поглиблення співробітництва у військовій сфері Росії та Ірану.

Високопоставлений український чиновник підтвердив, що Гальперін проводила зустріч із Субхом, який попросив передати відомості про Іран, які є в ізраїльській розвідці. Питання, зокрема, стосувалося іранських бойових дронів.

Повідомляється, що представники Ізраїлю передали Україні певну інформацію.

Днями російські війська атакували позиції українських військ за допомогою дронів-камікадзе, які, за даними Міноборони України, перефарбовані ізраїльськими БПЛА Shahed-136. США та Україна звинувачують Тегеран у передачі сотень бойових дронів Росії. Зі свого боку представники Ірану це заперечують.

Українські військові в інтерв'ю західній пресі розповіли, що в деяких районах зіткнень розробки іранського ВПК надали росіянам істотну перевагу.

ЗСУ вперше збили баражувальний боєприпас Shahed-136 іранського виробництва у Миколаївській області. Росіяни маркують ударний дрон як "Герань-2".

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти завдали удару дронами-камікадзе по порту Очакова. За даними наших військових, російські війська дедалі активніше застосовують ці системи.