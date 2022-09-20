ВСУ впервые сбили иранский дрон-камикадзе Shahed-136, – командование ВВС Украины (фото)

Средства противовоздушной обороны сбили иранский барражирующий боеприпас в Николаевской области.

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Украинские военные сбили иранский дрон-камикадзе Shahed-136 и российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Фейсбуке.

20 сентября, в районе 16:00 в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" был сбит иранский барражирующий снаряд Shahed-136, который поставляется в российские войска. В ВС РФ его маркируют как "Герань-2".

[ + – ] Остатки иранского БПЛА

Также около 17:00 бойцы зенитной ракетной Одесской бригады сбили очередной российский штурмовик Су-25.

Что известно о дроне-камикадзе Shahed-136?

Shahed-136 — это барражирующий боеприпас, который весит 200 кг. Его размах крыльев составляет 2,5 метра. Достоверной информации о характеристиках БПЛА нет. Известно, что его применяли в Емене в 2020 году. По данным Military Factory, всего было произведено около 100 Shahed-136. Вес боевой части неизвестен.

[ + – ] Рендер иранского БПЛА Shahed-136

Напомним, ВС РФ нанесли удар по порту Очакова дронами-камикадзе Shahed-136. В ОК "Юг" отмечают, что оккупанты активизировали применения барражирующий снарядов на разных направлениях.

Ранее СМИ писали, что иранские Shahed-136 станут серьезной угрозой для украинской техники.