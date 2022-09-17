Иранские дроны Shahed-136 станут серьезной угрозой военным и технике ВСУ, – WSJ

По словам командующего 92-й механизированной бригады, БПЛА Shahed-136 в районе дислокации его бригады уничтожили 4 самоходные гаубицы и 2 бронетранспортера. Эти беспилотники малы и летают низко, поэтому украинским системам ПВО трудно их отследить.

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Беспилотники Shahed-136, которые Россия закупила у Ирана, могут нанести серьезный ущерб личному составу и военной технике Вооруженных сил Украины. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких украинских командиров.

Перекрашенные и переименованные российскими оккупантами иранские БПЛА в "Герань-2" на прошлой неделе стали часто замечать над украинскими бронетанковыми и артиллерийскими позициями на северо-востоке Харьковской области.

Командующий артиллерией 92-й механизированной бригады Родион Кулагин в общении с журналистами отметил, что только в районе дислокации его бригады эти беспилотники уничтожили 2 самоходные гаубицы калибра 152мм, 2 самоходные гаубицы калибра 122-мм и 2 бронетранспортера.

[ + – ] Росияне переименовали иранские БПЛА в "Герань-2"

"В других районах русские обладают подавляющей огневой мощью артиллерии, они справляются там без БПЛА. Здесь у них уже нет преимущества в артиллерии, поэтому они начали использовать эти беспилотники", — объяснил полковник Кулагин.

Беспилотники Shahed-136, по информации военного, очень малы и летают низко. Украинскии ПВО из-за этого трудно их замечать. Полковник надеется, что США и их союзники предоставят Украине более совершенные технологии противодействия беспилотникам или помешают поставкам иранских беспилотников в РФ.

Основатель и исполнительный директор консалтинговой компании Red Six Solutions Скотт Крино, сказал, что Shahed-136 может предоставить России мощный противовес высокотехнологичным системам вооружения, таким как дальнобойные системы РСЗО Himars.

Военный специалист Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найтс придерживается другого мнения. Украинские военніе, по его оценке, смогут быстро противостоять угрозе, БПЛА Shahed-136.

"Иранские беспилотники выглядят шикарно в Йемене, Сирии и Газе, но их стали сбивать все чаще", — заметил эксперт.

Напомним, что волонтеры передали ВСУ в Житомирской области 2 комплекса ANTIDRON KVS G-6 для борьбы с БПЛА, их сделали в Украине. Стоит отметить, что ВСУ начали использовать на Донбассе ружья из Литвы против дронов еще в прошлом году.

Первый раз уничтожение иранского ударного дрона зафиксировали 13 сентября. Его сбили в окрестностях Купянска Харьковской области.

Фокус уже приводил характеристики самых опасных иранских беспилотников Shahed-129, Shahed-191, Fortros. БПЛА могут выпускать ракеты по целям.