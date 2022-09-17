Іранські дрони Shahed-136 стануть серйозною загрозою військовим та техніці ЗСУ, — WSJ

За словами командувача 92-ї механізованої бригади, БПЛА Shahed-136 в районі дислокації його бригади знищили 4 самохідні гаубиці та 2 бронетранспортери. Ці безпілотники малі і літають низько, тож українським системам ППО важко їх відстежити.

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Безпілотники Shahed-136, які Росія закупила у Ірану, можуть завдати серйозної шкоди особовому складу та військовій техніці Збройних сил України. Про це написала американська газета The Wall Street Journal із посиланням на кількох українських командирів.

Перефарбовані та перейменовані російськими окупантами іранські БПЛА в "Герань-2" минулого тижня стали часто помічати українські бронетанкові та артилерійські позиції на північному сході Харківської області.

Командувач артилерією 92-ї механізованої бригади Родіон Кулагін у спілкуванні з журналістами зазначив, що лише в районі дислокації його бригади ці безпілотники знищили 2 самохідні гаубиці калібру 152мм, 2 самохідні гаубиці калібру 122-мм та 2.

[ + – ] Росіяни перейменували іранські БПЛА на "Герань-2"

"В інших районах росіяни мають значнішу вогневу міць артилерії, вони справляються там без БПЛА. Тут у них вже немає переваги в артилерії, тому вони почали використовувати ці безпілотники", — пояснив полковник Кулагін.

Безпілотники Shahed-136, за інформацією військового, дуже малі та літають низько. Українським ППО через це важко їх помічати. Полковник сподівається, що США та їхні союзники нададуть Україні досконаліші технології протидії безпілотникам або завадять постачанню іранських безпілотників до РФ.

Засновник і виконавчий директор консалтингової компанії Red Six Solutions Скотт Кріно сказав, що Shahed-136 може надати Росії потужну противагу високотехнологічним системам озброєння, таким як далекобійні системи РСЗВ Himars.

Військовий фахівець Вашингтонського інституту близькосхідної політики Майкл Найтс дотримується іншої думки. Українські військові, за його оцінкою, зможуть швидко протистояти загрозі БПЛА Shahed-136.

"Іранські безпілотники виглядають шикарно в Ємені, Сирії та Газі, але їх почали збивати все частіше", — зауважив експерт.

Нагадаємо, що волонтери передали ЗСУ у Житомирській області 2 комплекси ANTIDRON KVS G-6 для боротьби з БПЛА, їх зробили в Україні. Варто зазначити, що ЗСУ почали використовувати на Донбасі рушниці з Литви проти дронів ще минулого року.

Вперше знищення іранського ударного дрона зафіксували 13 вересня. Його збили на околицях Куп'янська Харківської області.

Фокус вже наводив характеристики найнебезпечніших іранських безпілотників Shahed-129, Shahed-191, Fortros. БПЛА можуть випускати ракети по цілям.