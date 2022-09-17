ЗСУ отримали українські гармати ANTIDRON KVSG-6 для боротьби з російськими БПЛА (фото та відео)

Компанія-виробник Kvertus навчила військовослужбовців, як поводитися зі зброєю, і дозволила випробувати її на справжніх дронах.

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Волонтери передали українським військовим у Житомирській області два комплекси для боротьби з літальними безпілотниками ANTIDRON KVS G-6 вітчизняного виробництва. Про це написав сайт ArmyInform.

За словами бійця ЗСУ із позивним "Митець", зараз засоби приглушення дронів на фронті потрібні не менше, ніж стрілецька зброя або артилерія. Російські війська активно використовують БПЛА, щоб вести розвідку, виявляти українські позиції та наводити артилерійський вогонь.

ANTIDRON KVS G-6 приглушує канали керування дронами, фактично засліплюючи супротивника. В результаті оператор втрачає зв'язок із літальним апаратом, камера більше не передає фото та відео, а системи керування не можуть виконувати команди.

[ + – ] Українські військові з гарматою ANTIDRON KVSG-6 Фото: armyinform

Одна з військових частин ЗСУ вперше отримала такі рушниці від громадської організації "Товариство сприяння оборони України". Волонтери зібрали 1,5 млн гривень, порадилися з командирами та купили українські KVS ANTIDRON G-6, яких якраз не вистачало підрозділу.

Отримавши комплекси, військові вирушили вчитися користуватися ними — представник компанії-виробника розповів про особливості технології. Там же бійці ЗСУ змогли перевірити можливості рушниць, випробувавши їх проти справжніх дронів.

[ + – ] Голова "Товариства сприяння оборони України" Сергій Кошин із бійцями ЗСУ Фото: armyinform

ANTIDRON G-6 виробляє українська компанія Kvertus Technology. На офіційному сайті вказано, що комплекс уражає більшість видів дронів, блокуючи частоти дистанційного радіоуправління, відеопередачі, навігації GPS у радіусі до 3 км, на відстань впливає сила сигналу та місце розташування оператора. Однієї батареї вистачає на 25-30 хвилин роботи, рівень заряду, що залишився, відображається на спеціальному індикаторі. Загальна вихідна потужність 80 Вт.

Ще минулого року бійці ЗСУ почали використовувати антидронові рушниці проти БПЛА у зоні ООС. Литовські комплекси EDM4S-UA використовують електромагнітні імпульси, які глушать дрони і змушують їх приземлитися, або ж повернутися до місця запуску.

У серпні ЗСУ отримали від США нову зброю проти російських дронів — комплекси VAMPIRE. Вони запускають невеликі ракети класу "земля-повітря".