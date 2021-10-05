Бійці ЗСУ в зоні ООС почали використовувати антидронові рушниці проти ворожих БПЛА (відео)

Рушниця подає електро-магнітний імпульс, який блокує сигнал оператора дрона. Після цього апарат або приземляється, або повертається в місце, звідки був запущений.

Бійці Збройних сил України почали використовувати литовські рушниці проти ворожих БПЛА в зоні ООС. Про це повідомляється із сюжету ТСН із передової.

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Українські військові почали використовувати антидронові рушниці EDM4S-UA, які були замовлені ще в минулому році. Останнім часом проросійські бойовики активно використовують дрони для скидання на українські позиції ВОГ-17 або міни.

Принцип дії литовської антидронової рушниці досить простий. Оператору необхідно навести рушницю на дрон або безпілотник і натиснути на спуск. У сторону літального апарату подається електро-магнітний імпульс, який блокує сигнал оператора дрона на тому боці. Після цього дрон або зависає в повітрі та приземляється або ж повертається туди, звідки був запущений.

[ + – ] EDM4S-UA литовської NT Service

Електро-магнітний комплекс протидіє радіо, Wi-Fi та Bluethooth сигналам.

"Я вважаю, що якщо подібна зброя буде в кожній роті, то це глобально змінить ситуацію на фронті", — заявив український військовий у сюжеті.

[ + – ] Репортаж із передової

EDM4S-UA виробляється литовською компанією NT Service. Всього було закуплено 37 таких екземплярів через Агентство НАТО з підтримки і постачання.

Нагадаємо, експерти показали 8 кращих систем проти дронів.

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