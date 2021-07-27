Передає дані в Китай: Пентагон підозрює дрони DJI у шпигунстві

У США вже більше року триває розслідування Міноборони про передачу даних у КНР, а в Конгресі є законопроект, який заборонить покупку дронів уряду на 5 років.

У Пентагоні заявляють, що найбільший виробник дронів DJI може нести загрозу, передаючи інформацію китайському уряду. Про це повідомляє The Verge.

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Ситуація навколо виробника нестабільна вже майже рік, уряд заборонив використовувати дрони в держсекторі, а Міноборони веде розслідування про ймовірну передачі даних у КНР. Перша перевірка DJI показала, що дрони безпечні, були сертифіковані спеціальні версії дронів. У звіті, який зʼявився в The Hill, стверджується, що в ПЗ немає шкідливого коду.

Однак вже 23 липня в Пентагоні опублікували новий звіт, у якому заявляють, що DJI "представляє потенційну загрозу для нацбезпеки". А інформація про безпеку, яка зʼявилася раніше, — це неточний і неузгоджений звіт. Міноборони не змінило свою позицію та проводить розслідування про витік першого звіту.

Пентагон перевіряє все програмне забезпечення з метою виявити наявності "бекдору" для передачі інформації в Китай. Відзначимо, що DJI відкидають передачу даних китайському уряду.

У 2020 році МВС США перестало використовувати всі свої дрони, побоюючись шпигунства з боку КНР, а Міністерство торгівлі включило DJI у свій "чорний список" після ймовірної передачі китайському уряду технологію спостереження за таборами уйгурів у Китаї.

Конгрес США розглядає закон, який може заборонити уряду купувати дрони компанії на 5 років, починаючи з 2023 року. При цьому вказується, що заборони не торкнуться пересічних споживачів, а компанія DJI зможе й далі виробляти та розробляти новинки.

Нагадаємо, у серпні 2019 DJI запустили перший гоночний квадрокоптер.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін перевів статтю про те, що Пентагон дозволить дронам і роботам воювати без контролю людини.