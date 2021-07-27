Передает данные в Китай: Пентагон подозревает дроны DJI в шпионаже

В США уже больше года длится расследование Минобороны о передаче данных в КНР, а в Конгрессе есть законопроект, который запретит покупку дронов правительству на 5 лет.

В Пентагоне заявляют, что крупнейший производитель дронов DJI может нести угрозу, передавая информацию китайскому правительству.

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Об этом сообщает The Verge.

Ситуация вокруг производителя нестабильна уже почти год, правительство запретило использовать дроны в госсекторе, а Минобороны ведет расследование о вероятной передачи данных в КНР. Первая проверка DJI показала, что дроны безопасны, поэтому были сертифицированы специальные версии дронов. В отчете, который появился в The Hill, утверждается, что ПО не содержит вредоносного кода.

Однако уже 23 июля в Пентагоне опубликовали новый отчет, в котором заявляют, что DJI "представляет потенциальную угрозу для нацбезопасности". А появившееся ранее информация о безопасности — это неточный и несогласованный отчет. Минобороны не изменило своей позиции и проводится расследование об утечке первого отчета.

Пентагон проверяет все программное обеспечение с целью выявить наличия бэкдора для передачи информации в Китай. Отметим, что DJI отвергают передачу данных китайскому правительству.

В 2020 году МВД США перестало использовать все свои дроны, опасаясь шпионажа со стороны КНР, а Министерство торговли включило DJI в свой черный список после вероятной передачи китайскому правительству технологию наблюдения за лагерями уйгуров в Китае.

Конгресс США рассматривает закон, который может запретить правительству покупать дроны компании в течение 5-ти лет, начиная с 2023 года. При этом указывается, что запреты не коснутся рядовых потребителей, а компания DJI сможет и дальше производить и разрабатывать новинки.

Напомним, в августе 2019 DJI запустили первый гоночный квадрокоптер.

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