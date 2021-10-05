Бойцы ВСУ в зоне ООС начали использовать антидроновые ружья против вражеских БПЛА (видео)
Ружье подает электро-магнитный импульс, блокирующий сигнал оператора дрона. После этого аппарат либо приземляется, либо возвращается в место, откуда был запущен.
Бойцы Вооруженных сил Украины начали использовать литовские ружья против вражеских БПЛА в зоне ООС. Об этом сообщается из сюжета ТСН с передовой.
Украинские военные начали использовать антидроновые ружья EDM4S-UA, которые были заказаны еще в прошлом году. В последнее время пророссийские боевики активно используют дроны для сброса на украинские позиции ВОГ-17 или мины.
Принцип действия литовского антидронового ружья довольно прост. Оператору необходимо навести ружье на дрон или беспилотник и нажать на спуск. В сторону летательного аппарата подается электро-магнитный импульс, который блокирует сигнал оператора дрона на той стороне. После этого дрон либо зависает в воздухе и приземляется или же возвращается туда, откуда был запущен.
Электро-магнитный комплекс противодействует радио, Wi-Fi и Bluethooth сигналам.
"Я считаю, что если подобное оружие будет в каждой роте, то это глобально изменить ситуацию на фронте", — заявил украинский военный в сюжете.
EDM4S-UA производится литовской компанией NT Service. Всего было закуплено 37 таких изделий через Агентство НАТО по поддержке и поставке.
Напомним, эксперты показали 8 лучших систем против дронов.
Также сообщалось, что Пентагон подозревает дроны DJI в передаче данных Китаю. Расследования длится уже больше года. В Конгрессе могут запретить покупку дронов правительству на 5 лет.