Бойцы ВСУ в зоне ООС начали использовать антидроновые ружья против вражеских БПЛА (видео)

Ружье подает электро-магнитный импульс, блокирующий сигнал оператора дрона. После этого аппарат либо приземляется, либо возвращается в место, откуда был запущен.

Бойцы Вооруженных сил Украины начали использовать литовские ружья против вражеских БПЛА в зоне ООС. Об этом сообщается из сюжета ТСН с передовой.

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Украинские военные начали использовать антидроновые ружья EDM4S-UA, которые были заказаны еще в прошлом году. В последнее время пророссийские боевики активно используют дроны для сброса на украинские позиции ВОГ-17 или мины.

Принцип действия литовского антидронового ружья довольно прост. Оператору необходимо навести ружье на дрон или беспилотник и нажать на спуск. В сторону летательного аппарата подается электро-магнитный импульс, который блокирует сигнал оператора дрона на той стороне. После этого дрон либо зависает в воздухе и приземляется или же возвращается туда, откуда был запущен.

[ + – ] EDM4S-UA литовской NT Service

Электро-магнитный комплекс противодействует радио, Wi-Fi и Bluethooth сигналам.

"Я считаю, что если подобное оружие будет в каждой роте, то это глобально изменить ситуацию на фронте", — заявил украинский военный в сюжете.

[ + – ] Репортаж с передовой

EDM4S-UA производится литовской компанией NT Service. Всего было закуплено 37 таких изделий через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

Напомним, эксперты показали 8 лучших систем против дронов.

Также сообщалось, что Пентагон подозревает дроны DJI в передаче данных Китаю. Расследования длится уже больше года. В Конгрессе могут запретить покупку дронов правительству на 5 лет.