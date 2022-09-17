ВСУ получили украинские пушки ANTIDRON KVSG-6 для борьбы с российскими БПЛА (фото и видео)
Компания-производитель Kvertus научила военнослужащих, как обращаться с оружием, и позволила испытать его на настоящих дронах.
Волонтеры передали украинским военным в Житомирской области два комплекса для борьбы с летающими беспилотниками ANTIDRON KVS G-6 отечественного производства. Об этом написал сайт ArmyInform.
По словам бойца ВСУ с позывным "Художник", сейчас средства подавления дронов на фронте нужны не меньше, чем стрелковое оружие или артиллерия. Российские войска активно используют БПЛА, чтобы вести разведку, обнаруживать украинские позиции и наводить артиллерийский огонь.
ANTIDRON KVS G-6 подавляет каналы управления дронами, фактически ослепляя противника. В результате оператор теряет связь с летательным аппаратом, камера больше не передает фото и видео, а системы управления не могут выполнять команды.
Одна из воинских частей ВСУ впервые получила такие ружья от общественной организации "Общество содействия обороне Украины" ("Товариство сприяння оборони України"). Волонтеры собрали 1,5 млн гривен, посоветовались с командирами и купили украинские KVS ANTIDRON G-6, которых как раз не хватало подразделению.
Получив комплексы, военные отправились учиться ими пользоваться — представитель компании-производителя рассказал об особенностях технологии. Там же бойцы ВСУ смогли проверить возможности ружей, испытав их против настоящих дронов.
ANTIDRON G-6 производит украинская компания Kvertus Technology. На официальном сайте указано, что комплекс поражает большинство видов дронов, блокируая частоты дистанционного радиоуправления, видеопередачи, навигации GPS в радиусе до 3 км, на расстояние влияет сила сигнала и место расположение оператора. Одной батареи хватает на 25-30 минут работы, оставшийся уровень заряда отображается на специальном индикаторе. Общая исходящая мощность составляет 80 Вт.
Еще в прошлом году бойцы ВСУ начали использовать антидроновые ружья против БПЛА в зоне ООС. Литовские комплексы EDM4S-UA используют электро-магнитные импульсы, которые глушат дроны и заставляют их приземлиться, либо же вернуться к месту запуска.
В августе ВСУ получили от США новое оружие против российских дронов — комплексы VAMPIRE. Они запускают небольшие ракеты класса "земля-воздух".