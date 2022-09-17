ВСУ получили украинские пушки ANTIDRON KVSG-6 для борьбы с российскими БПЛА (фото и видео)

Компания-производитель Kvertus научила военнослужащих, как обращаться с оружием, и позволила испытать его на настоящих дронах.

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Волонтеры передали украинским военным в Житомирской области два комплекса для борьбы с летающими беспилотниками ANTIDRON KVS G-6 отечественного производства. Об этом написал сайт ArmyInform.

По словам бойца ВСУ с позывным "Художник", сейчас средства подавления дронов на фронте нужны не меньше, чем стрелковое оружие или артиллерия. Российские войска активно используют БПЛА, чтобы вести разведку, обнаруживать украинские позиции и наводить артиллерийский огонь.

ANTIDRON KVS G-6 подавляет каналы управления дронами, фактически ослепляя противника. В результате оператор теряет связь с летательным аппаратом, камера больше не передает фото и видео, а системы управления не могут выполнять команды.

[ + – ] Украинские военные с пушкой ANTIDRON KVSG-6 Фото: armyinform

Одна из воинских частей ВСУ впервые получила такие ружья от общественной организации "Общество содействия обороне Украины" ("Товариство сприяння оборони України"). Волонтеры собрали 1,5 млн гривен, посоветовались с командирами и купили украинские KVS ANTIDRON G-6, которых как раз не хватало подразделению.

Получив комплексы, военные отправились учиться ими пользоваться — представитель компании-производителя рассказал об особенностях технологии. Там же бойцы ВСУ смогли проверить возможности ружей, испытав их против настоящих дронов.

[ + – ] Глава "Общества содействия обороне Украины" Сергей Кошин с бойцами ВСУ Фото: armyinform

ANTIDRON G-6 производит украинская компания Kvertus Technology. На официальном сайте указано, что комплекс поражает большинство видов дронов, блокируая частоты дистанционного радиоуправления, видеопередачи, навигации GPS в радиусе до 3 км, на расстояние влияет сила сигнала и место расположение оператора. Одной батареи хватает на 25-30 минут работы, оставшийся уровень заряда отображается на специальном индикаторе. Общая исходящая мощность составляет 80 Вт.

Еще в прошлом году бойцы ВСУ начали использовать антидроновые ружья против БПЛА в зоне ООС. Литовские комплексы EDM4S-UA используют электро-магнитные импульсы, которые глушат дроны и заставляют их приземлиться, либо же вернуться к месту запуска.

В августе ВСУ получили от США новое оружие против российских дронов — комплексы VAMPIRE. Они запускают небольшие ракеты класса "земля-воздух".