Найнебезпечніші дрони Ірану та що про них відомо: "Шахед-129", "Шахед-191", "Фотрос" (відео)

Ці дрони-розвідники мають по кілька ракет на борту, а також відомі своїм "бойовим досвідом" у Сирії.

Іран неодноразово використовував у ході збройних конфліктів моделі безпілотників "Шахед-129" і "Шахед-191". Ці БПЛА використовуються для збирання розвідданих. Також армія Ісламської республіки нещодавно отримала на озброєння новинку — Fotros. Фокус розкаже деякі подробиці про ці пристрої.

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Fotros — БПЛА для атаки та розвідки

Безпілотний літальний апарат був спеціально створений для розвідки, спостереження й атаки. Вперше його можливості продемонстрували в листопаді 2013 року. Потім якийсь час проєкт вважався замороженим, поки ЗМІ не почали публікувати більше інформації про пристрій, починаючи з 2018 року. Достеменно відомо, що активне виробництво даних БПЛА, які вважаються чи не найбільшими зі всього флоту, стартувало 2020 року.

Тип: багатоцільовий (бойові та розвідувальні можливості)

Дальність польоту: 2000 км

Габарити: довжина 8,25 м, висота 1,86 м, розмах крила 49 м

Система запуску: злітно-посадкова смуга

Боєприпаси: високоточні боєприпаси Ghaem

За даними "Вікіпедії", дрон може нести не менше 6-ти боєприпасів із високоточним наведенням Ghaem, має шасі.

Російське ЗМІ повідомляє, що "Фотрос" має поршневий двигун, що дає йому можливість розвивати максимальну швидкість 400 км/год, підніматися на висоту 9000 м і перебувати в повітрі протягом 30 год.

"Шахед-129" — дрон-розвідник із чотирма ракетами

Іранські безпілотники моделі "Шахед-129" пройшли бойові випробування в Сирії та Іраку, здійснивши тисячі вильотів. Медіа farsi.iranpress.com називає цей дрон "одним із найкращих безпілотників, зроблених в Ірані" й додає, що він був розроблений на основі французького БПЛА WK450.

Технічні характеристики дрона:

Тип: багатоцільовий

Дальність польоту: 1700 км

Габарити: довжина 8 м, висота 3,1 м, розмах крила 16 м

Система запуску: злітно-посадкова смуга

Боєприпаси: високоточні планувальні бомби типу Sadid-345

Перший прототип Shahed 129 здійснив політ у аеропорту Ісфахан Бадр у березні 2010 року. Він був оснащений шасі, що не забиралося та не мав можливості нести озброєння. Прототип наступного покоління отримав шасі, що забирається, а також можливість нести корисне навантаження, апарат піднявся в повітря в червні 2013 року.

"Шахед-129" позиціонується як розвідувально-бойовий безпілотник. Він виготовлений із композитних матеріалів і має алюмінієву конструкцію, удосконалений чотирициліндровий поршневий двигун Rotax 914, супутникову систему наведення та здатний нести 4 "розумні" ракети Sodid 345 загальною масою 400 кг.

Висота польоту, яка становить 7,62 км, робить БПЛА досяжним для більшості зенітних систем. Управління та наведення БПЛА Shahed 129 може здійснюватися дистанційно. Оптична система пристрою "бачить" у радіусі 211 км і може забезпечити військових чітким зображенням місцевості вночі, вдень і за будь-яких погодних умов", — йдеться в матеріалі farsi.iranpress.com.

Дрон Shahed 129 активно використовується для оперативного спостереження та розвідки, знищення позицій противника, фотографування позицій і передачі даних у командний пункт.

"Шахед-191" — ударно-розвідувальний БПЛА

Видання criticalthreats.org пише, що модель Shahed 191 уперше була презентована у 2016 році й потім активно використовувалася в Сирії, хоча й не так часто, як "Шахед-129".

Технічні характеристики БПЛА:

Тип: багатоцільовий

Дальність польоту: 1500 км

Система запуску: пускова установка на базі вантажівки

Боєприпаси: високоточні планувальні бомби Sadid

У матеріалі ana.press згадані деякі подробиці про літальний апарат, а саме, що в його оснащенні застосували реактивний двигун, що він має дальність польоту 1500 км, максимальна тривалість польоту становить 4,5 години, а максимальна швидкість — 350 км/год. У цьому висота польоту сягає 7,62 км. Пристрій використовують як для розвідки, так і для ракетних ударів.

"Цей безпілотник здатний нести до 100 кг корисного навантаження. Слід згадати, що "Шахед-191" брав участь в операції "Мухаррам", яка була розгорнута проти бойовиків ІДІЛ на сході Сирії", — пише медіа.

Чому іранські дрони небезпечні

Хоча Іран перебуває під санкціями та не має доступу до багатьох технологій, це зовсім не означає, що його проєкти у сфері розробки безпілотних літальних апаратів не були успішними. Так, militarywatchmagazine.com наводить приклад того, на що здатні іранські військові та їхні машини.

У 2011 році іранці успішно атакували Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, керований ЦРУ. У результаті апарат був розібраний, вивчений і потім послужив прототипом для створення цілої серії безпілотників, таких як "розвідник" Saegheh і "штурмовик" Shahed 171. Видання повідомляє, що Saegheh неодноразово намагалися збити ізраїльські військові за допомогою американського зенітно-ракетного комплексу, зробити цього не вдавалося, поки нарешті його не збили артилерійським вогнем зблизька, коли він перестав бути "невидимим" для наземних систем виявлення.

"В Ірану більше досвіду застосування високоефективних безпілотників у бойових діях, ніж у будь-якої іншої країни", — пише militarywatchmagazine.com.

ЗМІ стверджує, що іранський флот дронів можна порівняти з флотом США та Китаю, і якщо ці апарати будуть передані Росії, то в російсько-українській війні може настати "переломний момент", вважають автори статті, натякаючи на те, що ЗС РФ можуть отримати перевагу.

Раніше ми повідомляли про те, що в Ірані в ході навчань випробували нові види дронів, які запускаються силами військово-морського флоту.

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