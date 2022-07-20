В Ірані створили дрони для запуску з кораблів і підводних човнів: що відомо (фото, відео)

Бойові безпілотники Ірану для ВМФ придатні як розвідки, так і для знищення сил противника.

Іран представив першу дивізію дронів військово-морського флоту, що складається з безпілотників і їх носіїв. Фокус розповість, що відомо про апарати, які використовують іранські військові.

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Перша дивізія дронів Ірану

15 липня під час навчань в Індійському океані іранська армія вперше показала в справі підрозділ, який складається з кораблів і субмарин, оснащених різними дронами. Завдяки йому Іран став першою країною в регіоні, яка може запускати літальні апарати з підводного транспорту, такого як підводні човни класу Kilo Tareq і Fateh.

Проведення розвідки — одна з найважливіших завдань армії, зокрема й військово-морського флоту. Кораблям складно виявляти загрози у відкритому морі через географічні умови та кривизну поверхні Землі, тому для огляду місцевості зазвичай використовують літаки. Останнім часом безпілотники стали дешевшою, але не менш ефективною альтернативою. Невеликі військові дрони можуть проникати на ворожу територію непомітно для радарів, щоб збирати розвіддані чи навіть атакувати об'єкти ракетами.

За даними ЗМІ, у дивізію входять різні розвідувальні й ударні іранські безпілотники, зокрема Pelican, Homa, Arash, Chamrosh, Jubin, Ababil-4. Військові не розголошують усі особливості своїх літальних апаратів, але деякі характеристики відомі.

Pelican-2 — дрон для розвідки

Розвідувальний бойовий дрон Ірану з вертикальним зльотом Pelican-2 уперше представили в листопаді 2019 року на Виставці оборонних досягнень ВМФ Армії Ісламської Республіки Іран. Він призначений для спостереження за морським середовищем, надводними кораблями та навіть для атаки противника в особливих випадках. Розробники запевняють, що Pelican-2 може проникати в зону, яку контролює противник, для проведення глибокої розвідки.

[ + – ] Можливості БПЛА Pelican-2

Дрон отримав 4 двигуни та 5 гвинтів, щоб без проблем злітати прямо з палуб кораблів і приземлятися на них. Оптичні датчики дозволяють йому "бачити" як вдень, і вночі. Як стало відомо виданню Simple planes, бойовий БПЛА Pelican-2 отримав розмах крил 13,5 м, довжину — 10,6 м, висоту — 2,9 м, а його вага разом із корисним навантаженням склала 2 кг.

Під час навчань БПЛА показав свою ефективність при виконанні бойових завдань в умовах, коли не можна використовувати пілотовані літаки. Він також підвищив прицільну дальність ракетних комплексів і корабельної артилерії за рахунок наведення та коригування вогню на відстані до 100 км. А під час навчань в Індійському океані його запускали з підводного човна Kilo Tareq.

[ + – ] Pelican-2 під час навчань в Індійському океані Фото: Tasnim News

Homa — засекречений БПЛА

Про БПЛА Homa відомо дуже мало. За інформацією sobhtazeh.news, це новий військовий дрон із системою вертикального зльоту й посадки. Вперше він "засвітився" саме під час навчань в Індійському океані, коли його запустили з підводного човна. ЗМІ порівнюють Homa з іншим іранським безпілотником — Meraj — через зовнішню схожість.

Відомо, що Meraj здатний літати зі швидкістю 140 км/год на висоті до 3,6 км. Злітна маса апарату складає 33 кг, він може нести до 5 кг корисного навантаження, тривалість польоту становить 10,5 год, дальність передачі даних — 150 км, а витрата палива — близько 10 л.

[ + – ] Дрон Homa під час навчань ВМФ Ірану Фото: Tasnim News

Дрон-камікадзе Arash

Цей БПЛА почали виробляти 2020 року, а 2021 року випробували під час кількох військових навчань армії Ірану. За формою апарат нагадує ракету з великими крилами, і запускається так само, як і ракета. Завдяки особливій конструкції крила, Arash може зависати над метою і кружляти над нею, вичікуючи найбільш зручний момент для завдання удару.

[ + – ] БПЛА-камікадзе Arash Фото: Tasnim News

Як повідомляє Iran Primer, бойовий безпілотник Arash може пролітати до 2000 км і проводити в повітрі до 7,5 год. Під час навчань Zulfiqar 1400 у 2021 році цим дроном "вистрілили" за допомогою пускової установки, розміщеної на автомобільному шасі.

[ + – ] Запуск дрона Arash

БПЛА для розвідки Chamrosh

Chamrosh — ще один літаючий розвідувальний безпілотник Ірану. За розташуванням двигунів він нагадує Pelican, але має менші габарити і слабше за льотними характеристиками, пише YJC. Агентство Тasnim News доповнює, що дрон виконує завдання оптичної та електронної розвідки, допомагаючи військовим помічати та визначати супротивників на березі та в морі, що має надавати їм тактичну перевагу у бою.

[ + – ] Іранський дрон Chamrosh Фото: Tasnim News

Ababil-4 — дрон із системою ІІ та ракетами

Згідно з повідомленнями іранських ЗМІ, про безпілотників Ababil-4 відомо також небагато. Видання пишуть, що ця модель запускається з плавучих установок за допомогою твердопаливного ракетного прискорювача (JATO). Після виконання бойових завдань апарат повертається та приземляється на базах, розміщених на березі. Такі дрони озброюють ракетами з "розумними" системами наведення, які можуть знищувати всі види малорозмірних та броньованих цілей на відстані до 8 км.

[ + – ] Дрон Ababil-4 на кораблі під час випробувань в Індійському океані Фото: Tasnim News

Раніше Фокус розповідав про інші дрони армії Ірану і про те, на що вони здатні. Країна зібрала величезний флот безпілотних апаратів, і 2021 року супутник зафіксував 154 БПЛА на навчаннях у північній провінції Семнан. І це далеко не все, що мають у своєму розпорядженні іранські військові.

У США заявили, що Іран готується постачати Росії бойові дрони і пригрозили санкціями. Втім, іранська влада офіційно заявила, ніби не збирається продавати безпілотні апарати росіянам.